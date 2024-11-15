消委會 | 上門言語治療收費可差近2倍　最貴每50分鐘1400元

如家有長者或親人患病，部份人會希望居家治療，消委會調查15間提供上門復康治療和護理照顧的服務機構，發現收費差異頗大。其中以言語治療的收費差異最大，部分機構每50分鐘收費由500至1400元不等，相差1.8倍。



消委會呼籲，相關機構應考慮為消費者提供清晰及詳細的報價單，讓消費者可根據自身需要比較不同機構的服務，以及為最終開支作好預算。



消委會於今年9月至10月，調查15間提供上門復康治療和護理照顧的機構，當中包括8間私營中介公司和7間自負盈虧的機構。調查發現，大部分機構按時數逐次收費，而不同機構收費差異頗大。

以物理治療師和職業治療師爲例，其每小時的收費由900至2000元不等，相差約1.2倍；言語治療師服務方面，共有9間提供相關服務，當中5間以1小時為1節收費，費用由900至2000不等，相差約1.2倍，另外4間則以50分鐘為1節收費，費用由500至1400元不等，相差1.8倍。

由專業治療師評估及制定復康計劃後，若由物理治療助理或職業治療助理跟進，費用則會相對便宜，惟其收費差異仍可達2.2倍。12間提供相關服務的機構中，有3間可按1小時收費，當中最低費用為250元一小時，最高則達800元一小時。另有7間以2小時為1節服務收費，費用由310元到610元不等，相差近1倍。

大部份要求提前至少一周預約 農曆新年等公眾假收雙倍

此外，15間機構中，有12間均要求消費者提前至少1至2星期預約服務。如果消費者急需使用服務，其中7間表示會按照預約時間或服務種類額外收費，7間表示會視乎人手安排，但不會額外收費；而若要求在非辦公時間提供服務，有10間機構表示需額外收費，其中1間的治療師費用更會雙倍計算。另外，若消費者要求於元旦、農曆新年假期、聖誕節等特別日子提供服務，有11間表示會收取雙倍服務費，有 2 間不會在這些日子提供服務。

消委會呼籲，相關機構應考慮為消費者提供清晰及詳細的報價單，讓消費者可根據自身需要比較不同機構的服務，以及為最終開支作好預算。