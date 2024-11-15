名人郵輪未來5個月選香港為母港　2026年底載旅客抵港觀跨年煙花

啟德郵輪碼頭的使用率近年成為社會關注的議題之一，名人郵輪旗下的名人極致號，於今早（15日）滿載近3,000名國際旅客，抵達啟德郵輪碼頭。名人郵輪表示，自從去年首次派出船隊到港後，今年再以香港作為始發港，共提供12個航次，帶旅客到越南河內、峴港和胡志明市，以及泰國曼谷和蘇梅島等地。

名人郵輪未來5個月將繼續以香港作為始發港，在完成2025年的亞洲航程後，將全面升級改造，重新亮相後會開展為期110晚的環球之旅，由2026年9月13日開始，途經57個港口後，在同年12月31日抵港。屆時郵輪上的旅客將可在船上甲板或房間，觀賞香港的跨年倒數煙花匯演及留港消費。



名人郵輪旗下的名人極致號去年首次抵港。（名人郵輪提供圖片）

名人極致號去年首次到港 過去季度載逾3萬名旅客

名人郵輪旗下的名人極致號（Celebrity Solstice），今日滿載近3,000名國際旅客，抵達啟德郵輪碼頭。名人郵輪亞洲市場推廣及業務總監區嘉麟表示，去年首次派出排水量達12.2萬噸的極致級船隊到港，讓旅客感受香港中西交融的特色。

區嘉麟又指，名人極致號在過去的季度，亦曾接載多達30,000名旅客抵港，當中以美國、英國、加拿大及歐洲遊客為主，相當於85架波音777客機的載客量，認為可促進香港旅遊業及為停靠城市的經濟增長。

2024年11月15日，名人郵輪旗下的名人極致號滿載近3,000名國際旅客，抵達啟德郵輪碼頭。（名人郵輪提供圖片）

名人極致號未來5個月以香港為母港 料接載逾3萬名旅客

區嘉麟指，名人極致號今年繼續以香港作為始發港，共提供12個航次，帶旅客到多個亞洲熱門目的地，包括越南河內、峴港和胡志明市，以及泰國曼谷和蘇梅島。而未來五個月將繼續以香港作為始發港，預計可帶來超過30,000名高消費力的郵輪乘客。

旅發局總幹事程鼎一表示，對名人極致號重返香港感到高興，認為不僅為香港帶來更多國際旅客，更持續印證香港郵輪旅遊的吸引力。旅發局會繼續聯同業界，共同推動郵輪旅遊業的長遠發展，鞏固香港作為亞洲郵輪樞紐的地位。

名人郵輪旗下的名人極致號將於2025年全面升級改造。（名人郵輪提供圖片）

名人極致號2025年升級改造 2026年尾載旅客抵港觀跨年煙花

此外，名人極致號結束2025年的亞洲航程後，將全面升級改造，重新亮相後會開展為期110晚的環球之旅。該旅程將在2026年9月13日起，由美國阿拉斯加哈伯德冰川開始，途經夏威夷、斐濟、紐西蘭、澳洲、東南亞等57個港口，最後在同年12月31日抵港。屆時名人極致號的旅客將可在船上甲板或房間，觀賞香港的跨年倒數煙花匯演及留港消費。