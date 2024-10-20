啟德郵輪碼頭應如何改造？學者倡增用途吸人流　營運方冀方艙搬走

【施政報告2024/啟德郵輪碼頭】【沒有郵輪的啟德碼頭怎樣過？系列之二】啟德郵輪碼頭被稱為維港地標，坐擁無敵大海景卻功能單一，沒有郵輪靠岸的日子，只有內地團及地盤工來午膳。政府去年稱重新檢視碼頭的定位，惟至今未有定案，《施政報告》只簡單指出提升碼頭會議展覽和活動場地功能，究竟碼頭應如何改造？

職業訓練局酒店及旅遊學院課程總監黃家榮認為，僅靠郵輪旅客難以帶旺碼頭，建議善用天台花園舉辦音樂會及開設咖啡室，待啟德體育園及附近的住宅陸續落成，成為居民假日的好去處。

環美郵輪碼頭董事總經理班智榮則指，目前郵輪碼頭的租用率達七成，每日有約1,000名旅客到碼頭午膳。他促請當局落實2012年分區計劃大綱圖，盡早搬走方艙醫院，並期望可在跑道尾段增建梯台，供觀塘來往北角的街渡停泊。



改建成方艙醫院前的啟德跑道公園。（資料圖片／盧翊銘攝）

跑道花園疫情期間改建方艙醫院 丟空兩年終有定案

啟德郵輪碼頭耗資82億元，坐擁無敵大海景，可惜當年政府只賦予單純碼頭的定位，落成以來甚少港人到碼頭消遣。雖然郵輪碼頭旁邊的跑道公園可飽覽維港景色，提供面積相等於標準足球場的巨型草地，但公園在疫情期間改建成方艙醫院，丟空兩年至今仍未恢復。

最新一份《施政報告》終於定下規劃，提升啟德郵輪碼頭作為母港及會議展覽和活動場地的功能。當局並計劃提早3年落成啟德綠色集體運輸系統，而方艙醫院則變成「青年驛站」旅舍及青年文化藝術交流空間等配置。不過，這些只是最新公布的規劃，何時落實執行並看到變化，則仍未有詳細時間表。

職業訓練局酒店及旅遊學院課程總監黃家榮。（資料圖片／歐陽德浩攝）

學者︰仿傚蛇口郵輪中心 增加用途成為假日好去處

到底郵輪碼頭可以怎樣變身呢？職業訓練局酒店及旅遊學院課程總監黃家榮表示，大部份郵輪旅客登岸後立即離開碼頭，加上啟德跑道仍然在大興土木，人流不足以支持碼頭的商業運作，因此他認為可仿傚深圳蛇口郵輪中心，除了提供碼頭單一的功能外，增加其他用途，待啟德體育園及附近的住宅陸續落成，成為居民假日的好去處。

籲善用天台花園開咖啡室辦音樂會 建悠閒娛樂聖地

啟德郵輪碼頭可眺望維港舉行的煙花匯演，亦能欣賞日落景致。黃家榮便建議營辦方可積極宣傳碼頭的風景，同時善用天台花園，開設咖啡室等餐廳，或舉辦音樂會等活動，吸引市民晚間到碼頭消遣，打造成悠閒娛樂勝地。「即係24小時裡面都唔係用日頭，咁你夜晚都可以用。」

搬遷啟德公眾碼頭 開辦特別航線通往中環尖沙咀

至於交通配套方面，啟德郵輪碼頭附近建有啟德公眾碼頭，每逢周末及假期均有渡輪開往觀塘及北角。黃家榮認為當局應發展水路交通，例如開辦特別航線通往中環或尖沙咀，除了方便旅客在有限時間內，快速由市區返回郵輪，亦能包裝成特色的活動，供旅客欣賞維港的景色。

不過黃家榮指出，郵輪旅客普遍較為年長，惟郵輪碼頭通往公眾碼頭的路段全程露天，兩個碼頭亦相距數分鐘步行路程，為旅客帶來不便。他建議當局可考慮搬遷公眾碼頭，縮短兩者的距離，否則得物無所用，形容為「大煞風景」。

環美郵輪碼頭董事總經理班智榮。（資料圖片／廖雁雄攝）

營運方︰啟德郵輪碼頭租用率達七成 每日千名旅客午膳

環美郵輪碼頭董事總經理班智榮表示，啟德郵輪碼頭共有8個舖位，其中6個已出租，僅兩個舖位於最近收回重新招標，即租用率達七成。他並透露，每日有約1,000名旅客到郵輪碼頭午膳，不同團體亦經常到碼頭參觀，未來數個月更有公司舉行活動，但詳情未公布。

被問到會否考慮在郵輪碼頭舉辦音樂會等活動，或增設休閒設施。班智榮指，郵輪碼頭的結構性改造由政府決定，至於天台花園則歸康文署管理。

冀方艙醫院可盡快搬走 倡跑道尾段建梯台方便街渡停泊

啟德發展區規劃已有10多年，班智榮期望政府可落實2012年分區計劃大綱圖的設施，包括隔壁的旅遊樞紐的零售和休閒設施、單軌列車、酒店、地下公共運輸交匯處、大型停車場、通往觀塘的行人天橋、通往土瓜灣的海邊跑步／單車徑等。

此外，班智榮並期望政府能加強水上運輸，例如在跑道尾段的岸邊增建梯台，供觀塘來往北角的街渡停泊。他又期望方艙醫院可盡快搬走，早日重建跑道公園，並預留位置規劃成公眾停車場，以及的士車隊停車場。

啟德智慧綠色集體運輸系統最新走線，全長約3.5公里，設5個車站，包括港鐵啟德站、啟德體育園站、都會公園站、前跑道區住宅帶站及啟德郵輪碼頭站。（區議員文件）

促政府落實2012年分區計劃大綱圖

《施政報告》出爐後，記者翌日再向班智榮查詢。他表示樂見啟德綠色集體運輸系統的進展，但他希望政府同意在跑道尾增建梯台的建議。被問到方艙醫院不會搬走，將改造成青年旅舍，他重申政府應落實2012年分區計劃大綱圖的設施。

郵輪旅遊發展計劃拖延大半年 料年底出爐

文體旅局局長楊潤雄去年曾表示，會檢討郵輪碼頭的定位，但原定於上半年公布的郵輪旅遊經濟發展行動計劃一直沒有蹤影。《施政報告》提到，由於旅遊事務署認為郵輪旅遊發展應與今年底發布的《香港旅遊業發展藍圖2.0》互相配合，因此屆時將一併公布。