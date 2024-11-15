政府推綠行動綱領吸引船隻加注綠色燃料　林世雄：冇水晶球預幾多

運輸及物流局今（15日）發布《綠色船用燃料加注行動綱領》，制訂5大策略及10大行動發展綠色航運，冀吸引航隻到港加注，推動本港經濟。海事處會成立跨部門工作小組，推動政府船隻轉用綠色研料。另外已物色青衣南一塊毗鄰港口的用地改建成綠色船用燃料貯存，預計2025年邀業界提意見書，並重新規劃中部水域及南丫島的碇泊處，以便綠色船用燃料加注駁船停泊。



運輸局局長林世雄稱，推動綠色燃料希望能吸引更多船隻在港加注，不過「冇水晶球」預測能吸引到幾多船，認為過去香港在加注方面列世界第7位，相信能做得很好。他指目標跟隨國際海事組織減排指標，國際航運年碳排放量逐步下降至2050年的零排放，並於2026年55%政府柴油燃料船可轉用綠色船用燃料。



運輸及物流局今（15日）發布《綠色船用燃料加注行動綱領》，制訂5大策略及10大行動。（何瑞芬攝）

運輸及物流局公布《綠色船用燃料加注行動綱領》制訂5大策略及10大行動發展綠色航運，5大策略涵蓋綠色燃料、綠色港口、鼓勵措施、協作及培訓人才5大方向，並有一個3年期的10大行動計劃。

青衣南用地作燃料貯存 重新規劃中部水域及南丫島碇泊處

目前綠色燃料類別主要為生物柴油、液化天然氣、綠色甲醇、氫氣及綠氨。綱領提及政府會因應多燃料方針推動行業提供貯存設施，就液化天然氣而言，會在不影響發電需要下，探討利用兩電興建的海上液化天然氣接收站為船舶補充液化天然氣；至於綠色甲醇，政府則已在青衣南物色一塊毗鄰港口的港口用地，以容許用作綠色船用燃料貯存，料2025年邀請業界交意見書。

此外，海事處正與相關項目團隊合作，重新規劃中部水域及南丫島的碇泊處，以便綠色船用燃料加注駁船停泊，包括於2025年第一季完成就綠色船用燃料加注駁船碇泊處進行的定量風險評估，目標2026年完成相關立法工作。

在商用船方面，海事處2025年內會制訂綠色燃料動力船舶優先使用香港港口設施安排，並設內「綠色船用燃料加注獎勵計劃」等，又希望吸引更多船舶可在港加注，包括研究使用甲醇航隻可有稅務寬減等，以推動本港經濟。

《綠色船用燃料加注行動綱領》目標在2030年降低葵青貨櫃碼頭碳排放30%。（資料圖片）

林世雄：冇水晶球預計吸引到多少船來港加注 有信心做得好

運輸及物流局局長林世雄提到，會提供一些誘因令多些船靠泊香港來做加注，從而鞏固香港作為加注中心，但稱目前只是起步，故未有KPI，「今天未必有水晶球，可以預計到有多少條船因為有綠色燃料而來加注，但從歷史嚟睇，係全球加注上我哋排得好前，所以有信心做得好。」

目前海事處轄下的政府船隊已有10艘船舶使用生物柴油，屬較高碳排放的綠色燃油，當局計劃2026年政府旗下166艘柴油燃料船中，可有55%轉用綠色船用燃料。另外，海事處今年已展開可行性研究，目標2027年內訂造首批綠色甲醇動力船舶。

林世雄：未知邊兩隻綠色燃料會跑出

林世雄稱，現時碳排放量較高的生物柴油及液化天然氣只是過渡階段，採用綠色燃料方面會循序漸進研究，「都未知邊兩隻會跑出」。海事處處長王世發則稱正探討不同燃料與船隻兼容的各種可能性，現時政府10隻船雖然用碳排放較高的生物柴油，但可不斷提升效能，例如調整柴油比例，「等佢排放做得再靚啲。」

政府計劃2026年政府旗下166艘柴油燃料船中，可有55%轉用綠色船用燃料。（資料圖片）

至於人才方面，政府已在大灣區內物色8個合適的綠色船用燃料培訓課程並正安排核准為本地認可課程，預計於2026年初可培訓出50名綠色船用燃料相關人才。海運及港口發展專員暨運輸及物流局副秘書長陳婉雯稱，因綠色燃料有不同技術、危險性也不同，故須重新培訓，供應商有需要也可透過輸入人才計劃招聘人手。

綱領又提到，香港人會跟隨國際海事組織減排目標，即2030年國際航運年碳排放量較2008年減至少20%、力爭減30%；2040年減至少70%，力爭減80%，至2050年達至零排放。另在2030年降低葵青貨櫃碼頭碳排放30%，並使香港注冊船舶便用綠色船用燃料比例達7%。