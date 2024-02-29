港鐵三線延誤｜運輸及物流局關注事件　促港鐵向機電署交調查報告

港鐵荃灣線、觀塘線及港島線今日（29日）三線先後出現延誤，港鐵有延誤通報之嫌。事隔近半天，運輸及物流局在晚上透過社交平台表示，政府非常關注今早港鐵延誤事件，機電工程署即時到現場調查外，亦要求港鐵公司盡快查明事故成因並提交調查報告。



+ 2

運輸及物流局在晚上7時45分在Facebook發帖文表示，政府非常關注今早港鐵延誤事件，機電工程署已即時到現場進行調查。又指，機電工程署已要求港鐵公司盡快查明事故成因並提交調查報告。

運輸及物流局表示，港鐵公司須在報告中交代事故經過和成因、即時跟進工作、改善措施和落實計劃，確保鐵路運作安全可靠，防止同類事故再次發生。

港鐵手機應用程式第一則延誤通知，是在上午8時25分發出，然而接收時間是滯後半小時，要在8時58分才收到。（手機截圖）

今早7時許，已有港鐵乘客反映出現延誤，事隔至少1時後，港鐵透過手機應用程式公布約早上8時25分，因信號系統運作不暢順，三線列車或會延誤，不過，有關資訊是在相隔半小時後，即8時58分才送到手機推播之上。

據立法會議員張欣宇表示，以他了解上午發生兩宗事故，包括系統控制中心信號系統失靈，未能在中心調度須轉用車站備用系統；以及港島線供電故障，因而造成列車延誤。