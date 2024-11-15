印度裔翁裝心臟起搏器亡　專家指心臟穿孔不罕見　認為做法符慣例

八旬印裔老翁在養和醫院接受新型心臟起搏器植入手術，期間心臟穿孔及心臟停頓30分鐘，導致心包積血，半個月後死亡。死因研訊今（15日）續。心臟科專家證人供稱，涉案手術致心臟穿孔並不罕見，證人同意本案手術醫生做法合符慣例，對本案沒有建議。



印度裔死者POOMANGALATHU Peter Edward（終年89歲），他在1962年來港定居，經營出入口生意。他2022年1月22日在養和醫院接受無導線心臟起搏器（leadless pacemaker）植入手術，2月8日死亡。死者家屬列席聆訊，沒有律師代表，涉事醫生由律師簡錦輝代表。

死者兒子Edward Peter Junior 質疑主診醫生陳良貴事前未有向其父解釋風險。(陳曉欣攝)

主診醫生陳良貴認當時不知美國食品藥物管理局曾指新型起搏器較傳統的風險高。(陳曉欣攝)

傳統起搏器（左），或無導線微型心臟起搏器（右）。(資料圖片)

據醫生陳良貴日前證供，陳是為死者植入新型心臟起搏器的醫生，陳稱他無法確定心臟穿孔成因，但相信與手術導管有關。

港大心臟科專家劉柱柏醫生今出庭作供，劉指植入心臟起搏器屬微創手術，手術期間出現心臟穿孔情況不罕見。死者兒子指，本地同類事故比率為2%，美國則為1.1%，關注香港比率較高的原因。劉表示，本地個案中有較多女性及老年患者，體重較輕者心臟相對較小，當同樣大小的導管插入心臟時，較更容易造成心臟穿孔。劉稱他就本案沒有建議，同意負責的陳良貴醫生有跟隨慣例進行手術。

案件編號：CCDI-112/2022