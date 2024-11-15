印度裔翁裝心臟起搏器亡 專家指心臟穿孔不罕見 認為做法符慣例
撰文：陳曉欣
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八旬印裔老翁在養和醫院接受新型心臟起搏器植入手術，期間心臟穿孔及心臟停頓30分鐘，導致心包積血，半個月後死亡。死因研訊今（15日）續。心臟科專家證人供稱，涉案手術致心臟穿孔並不罕見，證人同意本案手術醫生做法合符慣例，對本案沒有建議。
印度裔死者POOMANGALATHU Peter Edward（終年89歲），他在1962年來港定居，經營出入口生意。他2022年1月22日在養和醫院接受無導線心臟起搏器（leadless pacemaker）植入手術，2月8日死亡。死者家屬列席聆訊，沒有律師代表，涉事醫生由律師簡錦輝代表。
據醫生陳良貴日前證供，陳是為死者植入新型心臟起搏器的醫生，陳稱他無法確定心臟穿孔成因，但相信與手術導管有關。
港大心臟科專家劉柱柏醫生今出庭作供，劉指植入心臟起搏器屬微創手術，手術期間出現心臟穿孔情況不罕見。死者兒子指，本地同類事故比率為2%，美國則為1.1%，關注香港比率較高的原因。劉表示，本地個案中有較多女性及老年患者，體重較輕者心臟相對較小，當同樣大小的導管插入心臟時，較更容易造成心臟穿孔。劉稱他就本案沒有建議，同意負責的陳良貴醫生有跟隨慣例進行手術。
案件編號：CCDI-112/2022