老翁裝起搏器手術亡 子獲告知父腦缺氧數分鐘 後才知是30分鐘
八旬印裔老翁在養和醫院接受新型心臟起搏器植入手術，期間曾出現心臟停頓30分鐘，致腦部不能逆轉的損傷，半個月後不治。死因庭今（13日）就其死因展開聆訊，死者兒子指其父做手術時心臟穿孔，需緊急修補。他質疑醫生事前未詳細解釋手術風險，又向他們稱其父只曾腦部缺氧數分鐘，惟後來他們才知是30分鐘。施行手術的養和心臟科名譽顧問醫生陳良貴供稱，事發前不知道美國FDA有指新型起搏器致穿孔的風險較傳統型高，又稱事後核對儀器才知老病人心臟停頓了30分鐘。
印裔死者POOMANGALATHU Peter Edward（終年89歲），他在1962年來港定居，經營出入口生意。他2022年1月22日在養和醫院接受無導線心臟起搏器（leadless pacemaker）植入手術，2月8日死亡。死者家屬列席聆訊，沒有律師代表，涉事醫生由律師簡錦輝代表。
指陳曾稱心臟起搏器手術風險非常低
死者兒子Edward Peter Junior供稱，父親生前有糖尿病，病情穩定。2021年2月其父出現心跳慢問題，養和醫院心臟科陳良貴醫生建議植入傳統或無導線起搏器穩定心跳。同年12月，陳指出植入無導線心臟起搏器手術風險非常低，並指檢查顯示死者身體大致健康，適合接受手術。他稱，陳沒有詳細解釋風險。
質疑陳未交代心臟穿孔的安全問題
Edward Peter Junior續指，陳解釋手術同意書時指植入新型和傳統心臟起搏器的手術風險無異。他質疑陳沒有充分交代心臟穿孔的安全問題。
手術後1小時出現緊急情況
Edward Peter Junior憶述，父親接受手術後的1小時出現緊急情況，院方指死者心臟穿孔，一度失去意識，要接受開心手術修補一個直徑8毫米的孔洞，Edward Peter Junior口頭同意緊急手術。
無法解釋心臟穿孔原因
Edward Peter Junior稱，負責縫孔的心胸肺外科孫漢治醫生及陳均表示，無法解釋心臟穿孔原因。死者最終因腦部有嚴重且不可逆轉的損傷，無法自主呼吸，放棄使用維生儀器後於2月8日死亡。
手術當日指其父腦缺氧數分鐘
Edward Peter Junior指，院方在手術當日表示其父在手術途中腦缺氧數分鐘，其後才得悉腦缺氧時間長達30分鐘。他質疑，醫護進行手術時沒有持續留意腦氧量。
美國當局曾指新起搏器風險較高
Edward Peter Junior又指，他在事後得悉美國食品藥物管理局（FDA）曾就涉事新型起搏器發出公告，提到新型起搏器較傳統起搏器更高風險，認為陳沒有充份知會父親。
陳稱事前已進行相關手術50次
醫生陳良貴供稱，他在2018年起於養和醫院任職，案發前已進行過涉案的新型心臟起搏器植入手術約50次。陳指，他曾3度與事主會見，解釋過手術風險，事主同意進行手術。
承認不知美國曾發出公告
陳承認，他不知道美國食品藥物管理局（FDA）在事發3個月前發出公告，指植入涉事新型起搏器有較高風險引致心臟穿孔。他事發後閱過公告，現會向病人解釋相關風險。
事後核對儀器才知心臟停頓實為30分鐘
陳表示，他目前仍無法確定心臟穿孔成因，相信與手術導管有關。陳另承認，事後核對儀器，才得知死者的心臟停頓時間實際為30分鐘，而非他對家屬說的10至15分鐘。
子稱報告指曾有90病人亡
Edward Peter Junior引述研究指，在2017至2021年期間300名已植入涉事心臟起搏器的病人當中有90人死亡，問陳有何意見。陳表示，他在事後閱過相關資料，但認為數據不夠具體，須更多數據支持。
案件編號：CCDI-112/2022