愛滋病晚期始確診比率10年間飆升　顧問局倡非高風險群檢測常規化

香港愛滋病顧問局今日（15日）表示，近年新增愛滋病個案中，晚期確診者比例呈上升趨勢，由2014年的28.5%上升至2023年的47%，該局建議於非高風險群組推動檢測常規化，讓不清楚自身感染狀況的感染者獲得適時診斷及治療。



香港愛滋病顧問局今日表示，近年新增的愛滋病個案中，晚期確診者的比例呈上升趨勢；並建議於非高風險群組推動檢測常規化，讓不清楚自身感染狀況的感染者獲得適時診斷及治療，作為應對本港晚期確診上升趨勢的關鍵策略之一。（資料圖片）

晚期確診者是指患者於確診愛滋病病毒感染時，其免疫細胞CD4細胞被病毒攻擊而下降至非常低的水平，代表患者未能在感染病毒初期及早確診並接受治療，以至免疫系統功能下降。

愛滋病顧問局指晚期確診不單增加患上機會性感染及癌症的風險，更令死亡率上升；此外，由於體內病毒仍然活躍，晚期確診者亦會增加愛滋病病毒在社區傳播的風險。

顧問局指，新增個案中，晚期確診者的比例由2014年的28.5%上升至2023年的47%，與海外地區的趨勢相約。年長人士及經異性性接觸受感染的晚期確診者較為普遍。顧問局於2022年發表的《香港愛滋病建議策略（2022-2027）》中，曾提出擴展愛滋病病毒測試服務，除繼續保留常規的設施為本的檢測服務，亦應開發新的檢測模式，如流動檢測及自我檢測等，以推動普及檢測成為高風險社群的常規。因應最新的情況，顧問局建議於非高風險群組推動檢測常規化，讓不清楚自身感染狀況的感染者獲得適時診斷及治療，作為應對本港晚期確診上升趨勢的關鍵策略之一。

因應最新的情況，顧問局建議於非高風險群組推動檢測常規化，讓不清楚自身感染狀況的感染者獲得適時診斷及治療，作為應對本港晚期確診上升趨勢的關鍵策略之一。 （資料圖片）

衞生防護中心轄下的愛滋病及性病科學委員會亦就香港進行愛滋病病毒檢測發出建議。該建議參考了本地最新流行病學的情況、相關的科學證據、世界衞生組織的建議及海外的做法，為本地醫護人員及社區前線服務提供者提供參考及實用指引，內容涵蓋應接受測試人士、測試方法、知情同意、測試後跟進及轉介途徑等建議。

當中建議曾進行性行為人士應最少進行一次愛滋病病毒檢查，以掌握自身健康狀況，而有風險行為人士則應定期進行測試。顧問局對該建議表示支持，認同建議將鼓勵非高風險群組的人士進行愛滋病病毒測試，讓檢測普及化，並有助於消除大眾對愛滋病病毒感染及其測試的標籤。