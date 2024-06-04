首季增105宗感染愛滋病病毒個案　逾半經同性或雙性性接觸受感染

衞生防護中心今年第一季接獲105宗感染愛滋病病毒新增個案，比去年同期的96宗，增幅約9.4%。新感染個案中，逾半透過同性或雙性性接觸受感染，另超過兩成透過異性性接觸受感染。



另外，愛滋病個案新增24宗，較上年同期35宗少約三成，當中近半亦是透過同性或雙性性接觸受感染。



今年第一季新增105宗感染愛滋病病毒個案（資料圖片）

衞生防護中心今日（4日）公布，今年第一季接獲105宗感染愛滋病病毒新增個案，涉及83男22女，61人（58.1%）透過同性或雙性性接觸受感染，24人（22.9%）透過異性性接觸受感染，餘下20宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。自1984年以來，本港愛滋病病毒感染呈報個案累積至12 143宗。

新增個案的三個主要呈報來源分別是公立醫院、診所及化驗所（51宗）；愛滋病服務機構（18宗）；衞生署愛滋病服務組（13宗）以及衞生署社會衞生科診所（13宗）。此外，105名新增感染者中有79名已到衞生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理。

愛滋病個案方面，季內新增24宗，其中11宗（45.8%）透過同性或雙性性接觸受感染，11宗（45.8%）透過異性性接觸受感染，餘下兩宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。季內最常見的愛滋病界定疾病仍然是肺囊蟲肺炎。自1985年以來，本港愛滋病確診呈報個案累計2 507宗。