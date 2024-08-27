愛滋病｜第二季增16宗個案較上季少33%　15宗發病始確診感染病毒

衞生防護中心今日（27日）公布，今年第二季新增80宗感染愛滋病病毒個案，並增16宗愛滋病個案，當中15宗在發病期間才確診感染。若翻查第一季的愛滋病病毒新增個案以及愛滋病個案，即第二季相比首季分別下跌23.8%及33.3%。



中心提醒，愛滋病由愛滋病病毒引起，性接觸仍然是最主要的愛滋病傳播途徑，市民應恆常及正確使用安全套，以減低感染風險。若曾不安全性行為，應及早接受抗體測試，而高風險群組更應定期測試。



今年第二季新增80宗感染愛滋病病毒個案。（資料圖片）

增80宗感染愛滋病病毒個案 逾半經同性或雙性性接觸受感染

衞生防護中心公布，今年第二季接獲80宗感染愛滋病病毒的新增個案，涉及60男20女，其中42人透過同性或雙性性接觸受感染；26人則透過異性性接觸受感染；餘下12宗個案因資料不足，暫時未能確定。相關個案由1984年至今，已累積至12,223宗。

主要呈報來源方面，公立醫院、診所及化驗所佔34宗；愛滋病服務機構佔13宗；私家醫院、診所及化驗所則佔12宗。此外，其中有65人已到衞生署或醫管局轄下的愛滋病專科服務接受治理。

今年第二季新增16宗愛滋病個案，當中15宗在發病期間才確診感染。（資料圖片）

增16宗愛滋病 僅4宗經異性性接觸受感染

至於愛滋病個案方面，第二季新增16宗，其中12宗透過同性或雙性性接觸受感染，餘下4宗透過異性性接觸受感染。而15宗在發病期間才確診感染愛滋病病毒，而最常見的愛滋病界定疾病，仍然是肺囊蟲肺炎。相關個案由1985年至今，已累積至2,523宗。

衞生防護中心指，性接觸仍然是最主要的愛滋病傳播途徑，愛滋病病毒抗體測試是唯一得悉的途徑。愛滋病由愛滋病病毒引致，在過去10年，超過80%患者在確診愛滋病病毒感染後3個月內，再發病成愛滋病，顯示大部分患者未有及時接受抗體測試。

第二季感染愛滋病病毒個案相比首季跌23.8%

翻查資料，本港今年首季錄得105宗感染愛滋病病毒新增個案，愛滋病個案24宗，即愛滋病病毒新增個案以及愛滋病個案，全部都錄得跌幅，即第二季相比首季分別跌23.8%及33.3%。

市民若曾不安全性行為，應及早接受抗體測試，高風險群組更應定期測試。（資料圖片）

若曾不安全性行為 應及早接受抗體測試

衞生防護中心提醒，市民應恆常及正確使用安全套，以減低感染風險。若曾不安全性行為，應及早接受抗體測試，高風險群組更應定期測試。曾有性行為但不屬於高風險群組，亦應最少檢查一次。若確定受感染，應盡早接受愛滋病專科治理服務，以及抗愛滋病病毒藥物治療。

中心並強調，愛滋病病毒感染者，及早接受抗愛滋病病毒藥物治療，可有效避免發病及其他併發症。終生的藥物治療，適用於所有愛滋病病毒感染者，可大幅改善健康及存活率。感染者接受治療後，如能持續抑制病毒，以達至無法檢測的水平，並不會透過性接觸傳播愛滋病病毒，即「測不到」相等於「傳不到」。

市民可透過衞生署HIV測試服務網站，訂取愛滋病病毒自我檢測套裝。（網頁截圖）

可到網站預約接受免費／不記名及保密的抗體測試

衞生防護中心補充，現時社區有多個途徑便利市民接受抗體測試。市民除了可透過衞生署HIV測試服務網站（按此）或愛滋熱線（2780 2211），預約接受免費／不記名及保密的抗體測試外，亦可在HIV測試服務網站，訂取愛滋病病毒自我檢測套裝，並在全港多個提取點領取。

此外，衞生署今年為性小眾開展的一站式性健康服務「壹同」，定期跟進較高風險患上性傳染病的獲轉介人士。曾參與高風險行為的性小眾，可聯絡指定機構初步評估。有關「壹同」的服務及指定機構的資料，可瀏覽以下網站（按此）。