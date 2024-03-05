香港愛滋病病毒感染個案　連續8年回落　去年跌幅明顯放緩

衞生署衞生防護中心於2023年一共接獲397宗愛滋病病毒新增個案，其中326名為男性及71名為女性，個案當中52.6%透過同性或雙性性接觸受感染，27.7%經異性性接觸受感染，整體個案較2022年的409宗少。



衞生防護中心發言人表示，香港的愛滋病病毒感染呈報個案數字連續8年回落，但去年個案數目下降的速度明顯放緩。



衞生署衞生防護中心於2023年接獲397宗愛滋病病毒新增個案。（資料圖片）

去年接獲397宗愛滋病病毒新增個案

衞生署衞生防護中心於2023年接獲397宗愛滋病病毒新增個案，涉326名男性及71名為女性，52.6%透過同性或雙性性接觸受感染，27.7%經異性性接觸受感染，2.0%透過注射毒品感染、0.3%，即一人在香港以外地區透過輸入血液或血製品受感染，以及一人透過母嬰傳播，而餘下68宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。

2023第四季新增95宗個案

2023年第四季新增愛滋病病毒感染個案為95宗，涉及75名男性及20名女性。50人透過同性或雙性性接觸受感染、19人透過異性性接觸受感染，兩人透過注射毒品感染，而餘下24宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。

第四季的新增個案中42宗呈報來源為公立醫院、診所及化驗所，18宗為愛滋病服務機構，14宗為私家醫院、診所及化驗所。第四季有66名新增感染者已到衞生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理，全年共有323名新增感染者已接受治理。

第四季新增14宗愛滋病個案

愛滋病個案方面，2023年第四季新增14宗，其中８宗透過同性或雙性性接觸受感染、６宗透過異性性接觸受感染。該季最常見的愛滋病併發症仍然是肺囊蟲肺炎。自1985年以來，本港愛滋病確診呈報個案累積有2,483宗。

港的愛滋病病毒感染呈報個案數字已從2015年高峰的725宗連續８年回落至2023年的397宗，但去年個案數目下降的速度明顯放緩。

衞生防護中心發言人表示，香港的愛滋病病毒感染呈報個案數字已從2015年高峰的725宗連續8年回落至2023年的397宗，但去年個案數目下降的速度明顯放緩。

發言人又指，新增愛滋病個案數目由2022年的62宗急升至2023年的101宗，當中超過八成患者在確診愛滋病病毒感染後的三個月內發病為愛滋病，顯示大部分感染者未有及時接受愛滋病病毒抗體測試。

愛滋病是由愛滋病病毒引致，而性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，市民應恆常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的風險。曾進行不安全性行為的人士應及早接受愛滋病病毒抗體測試，高風險群組更應定期進行測試，而曾有性行為但不屬於高風險群組的人士亦應最少檢測一次。若確定受感染，應盡早接受愛滋病專科治理服務及抗愛滋病病毒藥物治療。