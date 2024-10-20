動植物公園爆類鼻疽｜再多一隻松鼠猴死亡　上周日至今累計11死

動植物公園上周先後有九隻猴子死亡，當局上周五（18日）指事件與牠們感染類鼻疽引起敗血病有關。繼一隻接受隔離觀察的松鼠猴昨日死亡後，康文署今日（20日）公布，再多一隻接受隔離觀察的松鼠猴今日死亡，即由上周日（13日）起，公園共11隻猴子死亡。



漁農自然護理署將會進行動物屍體解剖化驗，以確定其死因是否與早前死亡的其他猴子相同。現時還有一隻猴子仍然接受隔離治療，即由13日開始隔離的白臀長尾猴。



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康文署表示，會繼續關閉香港動植物公園的哺乳類動物區，以密切監察園內動物健康情況，並繼續為照顧動物的員工提供保護裝備，和提醒員工留意自身的身體狀況。現時相關工作人員的健康正常。

康文署又指，一直和衞生署衞生防護中心及漁農自然護理署保持溝通，確保採取適合的防護措施。