十一｜有內地客早半日尖沙咀等煙花　自備煎餅粟米充飢　無意消費

今（1日）晚維港兩岸將舉行國慶煙花匯演，屆時首次結合逾600隻無人機一同閃耀上空。尖沙咀下午已開始人頭湧湧，不少內地客及市民「排頭位」，等待9時開始的煙花。有內地客今早8時出門，中午前來到尖沙咀海傍，並自備食物充飢，稱沒有計劃在港消費。



藝術館外有大排長龍 須輪候一小時

下午3時，尖沙咀文化中心一帶已人頭湧湧，有警員在馬路維持秩序。香港藝術館外有人龍等候入場，需時60分鐘，而海傍亦已有不少遊客及市民在圍欄邊，他們席地而坐或帶了矮凳，等候今晚煙花。

來自深圳的項先生今早8時就出門，沿東鐵綫來港，11點多到會展站，再乘船去尖沙咀。他說之前也來港看過幾次煙花，今次是專門來看煙花加無人機，故「沒有計劃消費。」他指深圳也有無人機表演，認為無人機不太特別，但香港是第一次在國慶日上演。

他表示到港後只是買了個麵包，「隨便食」，而且已有備而來，整個背包都是食物，有東北煎餅、粟米、薯仔絲、冬棗等，稱「很好吃」，足夠充飢。

來自深圳的項先生沒計劃消費，帶了東北煎餅、剩菜及冬棗等充飢。（吳綽詩攝）

來自深圳的項先生沒計劃消費，帶了東北煎餅、剩菜及冬棗等充飢。（吳綽詩攝）

珠海客住兩晚酒店 不怕無人機取消：主要睇煙花

來自珠海的廖先生昨午到港，明日便離港，今次專程為看國慶煙花而來，下午約四時到尖沙咀海傍等候。他表示，平時一兩個月來港一次，今次主要在尖沙咀閒逛消費、買藥品，飲食和購物已各花了千幾二千元。他指今次酒店房價特別貴，平時只需500至600元，今次要千五元一晚，不過「都只是一次。」問及會否擔心無人機無法演出，他表示「唔驚，主要睇煙花。」

來自珠海的廖先生來港三日兩夜，食買已各花千多二千元。（吳綽詩攝）

陳同學稱愛看煙花 提早中午到 「驚畀第一排遮住」

香港市民亦有提前「霸位」看煙花。陳同學十二時多就與母親來到，他表示自己很喜歡看煙花，是難得一見。他由去年國慶開始有看煙花，已看過四、五次。他說因為「驚畀第一排遮住，睇唔到靚煙花」，所以提早前來，已帶備零食、飯團，以及平板電腦打機，相信今晚「一定睇到」。

他又表示，數天前在港鐵嘉年華第一次看到無人機表演，今晚想再看一次，但有留意到早前無人機因天氣關係取消，「都驚冇得睇」，若最終取消會感到很失望。