五一｜尖東、灣仔等下午6時起封路　煙火表演交通安排一文看

警方將在港島及九龍實施特別交通安排，配合五月一日舉行的煙火表演。特別交通安排將分階段實施，包括封路、交通改道、停車場暫停使用等，直至人群散去及道路可安全重開為止。警方呼籲市民使用公共交通工具前往上述地區。



五一海上煙火表演以金色為主調案，煙火將配合「幻彩詠香江」燈光多媒體匯演。（旅發局提供參考圖片）

特別交通安排將分階段實施，直至人群散去及道路可安全重開為止。在封路方面，下列道路將會封閉：

下午六時起（獲授權車輛除外）：

尖沙咀東



— 介乎梳士巴利道與紅樂道的紅磡繞道；

— 介乎都會道與梳士巴利道的紅磡繞道；

— 介乎暢運道與漆咸道南的梳士巴利道；

— 梳士巴利道地下行車道；

— 康運徑；

— 近帝苑酒店外的麼地道；

— 麼地里；及

— 麼地廣場。

晚上七時三十分至八時三十分：

中區（專營巴士除外）

第一階段

近中環碼頭七及八號外的民光街。

第二階段

— 耀星街東行線；及

— 介乎耀星街與龍合街的龍和道東行線。

灣仔



第一階段

— 中環及灣仔繞道隧道東行通往博覽道的支路；

— 龍和道通往中環及灣仔繞道隧道東行的支路；

— 近金紫荊廣場外的博覽道東（包括上落客區）；

— 博覽道；

— 博覽道中；

— 博覽道東；及

— 介乎龍合街與菲林明道的龍和道東行線。

第二階段

— 介乎告士打道與鴻興道的馬師道；

— 介乎軒尼詩道與駱克道的馬師道；

— 鴻興道東行線；

— 運盛街；

— 運盈街；及

— 由維園道東行通往銅鑼灣海濱的支路。

第三階段

— 介乎馬師道與杜老誌道的鴻興道西行線；

— 龍達徑；

— 介乎龍達徑與龍和道的菲林明道北行線；及

— 介乎菲林明道與中環及灣仔繞道隧道西行入口的龍和道西行線。

晚上七時三十分起：

東區



— 屈臣道；

— 玻璃街；

— 景明街；

— 威非路道以北的興發街；及

— 威非路道。

▼2023年5月1日 天星碼頭及廣東道名店都有人龍▼



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交通改道方面，因應上述封路措施，改道措施將於以下時間實施：

下午六時起：

— 沿紅磡道南行的車輛須改經紅磡繞道前往暢通道南迴旋處；

— 沿都會道東行的車輛不准右轉入紅磡繞道南行；

— 沿紅磡繞道南行的車輛須右轉入都會道西行；

— 沿梳士巴利道南行近康莊道的車輛須駛往尖東方向；

— 沿麼地道西行的車輛須於帝國中心外掉頭往麼地道東行；

— 沿麼地道東行的車輛須於尖沙咀中心外掉頭往麼地道西行；

— 沿漆咸道南南行的車輛不准左轉入梳士巴利道東行，專營巴士除外；

— 沿梳士巴利道東行的車輛不准駛入梳士巴利道地下行車道，及須左轉入漆咸道南北行；

— 長逾七米的車輛沿漆咸道南南行時須右轉入梳士巴利道西行；

— 長逾七米的車輛沿科學館道南行時須左轉入梳士巴士道東行；及

— 長逾七米的車輛沿科學館道北行時不准左轉入麼地道。

晚上七時三十分至八時三十分：

— 沿龍和道東行的車輛須右轉入龍合街；

— 沿菲林明道北行的車輛須左轉入龍達徑或掉頭往菲林明道南行；

— 沿杜老誌道北行的車輛須左轉入鴻興道西行；

— 沿馬師道行駛的車輛須左轉入鴻興道西行或右轉往鴻興道天橋；及

— 沿民耀街南行的車輛不准左轉入耀星街東行。

介乎漆咸道南與科學館道的麼地道將於下午六時至晚上十時劃為長逾七米的車輛禁區。

另外，停車位及上落客區暫停使用方面，則有以下安排：

— 位於尖沙咀封路範圍內的所有路旁停車位將於凌晨零時零一分至晚上十一時暫停使用；

— 位於梳士巴利道西行永安廣場對面的非專營巴士上落客區將於下午五時起暫停使用，直至道路可安全重開為止；及

— 位於近金紫荊廣場外的博覽道東及港島封路範圍內的所有路旁停車位將於下午五時三十分至晚上九時三十分暫停使用。

另外，停泊於尖沙咀封路範圍內所有停車場的車輛將於下午約五時三十分起不准進出停車場，直至道路可安全重開為止。封路期間，停泊在北角、灣仔及中環封路範圍內的停車場及會所的車輛將不准進出。以上特別交通安排實施期間，所有違例停泊的車輛將會在沒有事前警告的情況下被拖走或重複票控。

警方表示，會視乎該區當時的交通及人潮情況實施交通安排，並呼籲市民使用公共交通工具前往上述地區。駕車人士應保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。