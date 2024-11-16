粵車南下｜林世雄︰冀明年初落實　首階段擬在轉機及訪港停車場泊

原擬定今年初實施的粵車南下最近終有新進展，廣東省交通運輸廳本月初已草擬文件，包括所有粵車須向香港機管局提交申請，抵港後必須在6個月內返回內地，計劃並已徵求社會意見。

運輸及物流局局長林世雄今日（16日）在港台節目表示，相關諮詢文件為兩地部門溝通的成果，首階段先安排廣東省及澳門的駕駛者在轉機及訪港停車場停泊，目標明年初可落實。他表示會視乎首階段的情況，計劃第二階段有限度開放粵車進入市區。



內地相關諮詢文件指，粵車每次申請可在港珠澳大橋自動化停車場泊車一次。（資料圖片／盧翊銘攝）

廣東交通運輸廳諮詢文件︰粵車須在6個月內駛離香港

為落實粵車南下，廣東省交通運輸廳本月初草擬《廣東省機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出香港口岸自動化停車場的管理辦法》，並向社會公開徵求意見。

內文指，所有粵車南下前應向香港機管局提交預約申請，才可在有效期內，在港珠澳大橋自動化停車場泊車一次，並必須在6個月內駛離香港，返回內地。

運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片／夏家朗攝）

未來澳門車及粵車可在機管局的兩個停車場停泊

運輸及物流局局長林世雄表示，內地相關的諮詢文件，為兩地部門溝通的成果。他透露，首階段廣東省及澳門的駕駛者，將可在機管局的轉機及訪港停車場停泊。

若駕駛者選擇到轉機停車場，機管局將安排專車接載至禁區，即毋須進入香港境內範圍。至於訪港停車場的流程，則無異於一般旅客，同樣需要在港珠澳大橋口岸入境。

粵車南下首階段不能駛進市區。(資料圖片／鄭子峰攝)

目標明年初落實首階段 第二階段有限度開放粵車入城

被問到粵車不能駛進市區會否影響吸引力？他表示上述安排只是首階段計劃，其後再觀察情況，相信未來有空間開放粵車進入市區，惟受限於香港的泊車情況，以及交通密集，要小心處理，需要控制粵車的數量。

林世雄並指，粵車南下的方案仍有許多對接工作，包括預約車位的安排等，目前正在處理中，目標明年初可正式落實首階段計劃。他說︰「我哋都希望能夠出年年初實施到。」

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違例記分制截至11月中 共15名的士司機遭扣分

此外，的士司機違例記分制度已在9月22 日起生效。林世雄表示，截至本月中，共有15名司機被扣分。他強調所有罪成的個案都經過詳細調查，例如兜路、拒載及濫收車資等，再在法庭裁決，因此並非投訴等於扣分。「所以一般的士司機大佬可以放心。」