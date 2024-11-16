啟德體育園｜小賣部增賣40元10粒燒賣　熱狗配汽水套餐索價80元

啟德體育園今日下午舉行第二場測試賽，場內的小賣部今次新增多款小食，包括40元10粒燒賣、68元芝士安格斯漢堡，亦設有套餐選項，例如蜜糖腸、燒賣及汽水的套餐，以及熱狗和汽水套餐索價80元，為最貴的選項。



小食店今次提供優惠券，入場觀眾憑100元或50元門票入場的市民，均享有「買滿200減100優惠」。有市民認為優惠券的消費要求較高，若果一個人前來觀賽，未必能消費滿200元，又指食物份量比較小，但指「冇辦法，都要消費嘅。」



場內的小賣部今次新增多款小食，包括40元10粒燒賣、68元芝士安格斯漢堡。(賴卓盈攝)

開場不足10分鐘，已有十多人到小食店排隊。對比上月底園區舉辦測試賽時的情況，小賣部今次增加了40元10粒燒賣、68元芝士安格斯漢堡選項，另提供熱狗和汽水套餐，或3條蜜糖腸配10粒燒賣及汽水套餐，售價各80元，屬最貴的選項。

至最便宜的小食依然是25克的卡樂B燒烤味薯片，只需10元。至於芝士安格斯漢堡，則需要68元。而熱狗不可單點。

小賣部設有套餐選項，例如蜜糖腸、燒賣及汽水的套餐，以及熱狗和汽水套餐索價80元，為最貴的選項。(賴卓盈攝)

小食店今次提供優惠券，但凡憑100元或50元門票入場的市民，均可享有「買滿200減100優惠」。

市民陳先生購買了一筒爆谷，一份熱狗，及幾杯汽水，折後花費約220元。他指，雖然店內食物較其他連鎖商店貴，但由於今次有優惠，故覺得價錢可接受。惟他指優惠券的消費要求較高，如果一個人前來，未必能消費滿200元。他又認為，食物份量比較小，但指「冇辦法，都要消費嘅。」

市民關先生則打算購買68元的漢堡，他認為小食店食物價格雖貴，「但呢到係呢個『球場價』啦，都需要㗎啦。」他預計今日將在運動場內消費500元以內。