啟德體育園主場館明年擬辦表演賽　英超隊或訪港　足總正初步了解

啟德體育園主場館明年正式啟用，足總擬於明年暑假於該可容納5萬人的場地舉辦表演賽，主席霍啟山透露足總已獲有多支外隊表達興趣，包括英超球會，但指足總與對方初步接觸及了解想法。



足總主席霍啟山不排除最終會有多於一支外隊訪港，但強調需多方面配合，「從我們角度而言，愈多比賽愈好。」對於相關英超球會的更多背景，足總總幹事張炎有沒正面回應，僅稱：「相信我們跟球迷的想法很接近，揀選球隊時最大的考慮因素，會希望（球隊）是大眾想見到的。」

足總主席霍啟山。（袁志浩攝）

足總下月先舉辦東亞錦標賽外圍賽，霍啟山指賽事獲政府資助，但仍需足總積極尋找贊助及商業合作，「我們的目標不止是今次外圍賽，而是大家長遠可以如何支持港隊」；張炎有則補充，未來足總會有「幾突破」的市場推廣項目。

對於球迷關心的港隊波衫，足總昨日港隊比賽期間曾於香港大球場發售，霍啟山稱，足總一直聆聽球迷意見，想爭取開放更多渠道予球迷購買，並已向供應商Nike反映情況，「昨日是一個試點，反應熱烈，我們會再向Nike爭取發售機會。」

足總希望為港隊尋找更多商業贊助。（資料圖片／夏家朗攝）

另外，足總公布已獲日清食品承諾成為新一年獨家食品贊助商，且現金贊助「再加碼」，又會研究再推出合作產品。至於網上購票平台ticketflap則會成為港超2024/25年度球季官方票務夥伴，並會考慮將合作擴大至其他比賽。

牛仔布生產商Advance Denim亦成為新一年港隊贊助商，在現金贊助外亦會提供不同布料、設計及製作，雙方有望推出限量版紀念品。而信興集團旗下的SIXPAD（智能健肌儀）就會為大港腳及足球明星選擇得獎者贊助運動儀器；蘭桂坊品牌亦會與港隊合作，球迷購買港隊比賽門票，即送100元蘭桂坊餐廳現金券，日後如有港隊作客比賽，足總或會在蘭桂坊舉辦官方睇波派對。