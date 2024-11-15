啟德體育園｜12.20啟德體藝館首場音樂會測試　ViuTV辦料有MIRROR

ViuTV今日（15日）在社交媒體公布，12月20日在啟德體藝館Kai Tak Arena舉辦《FWD 富衛保險呈獻 Katch 全力推動：CHILL เก่ง Music Festival》音樂節，是啟德體育園開幕前的首個非運動賽事測試活動，除了本港歌手，亦有泰國「過江龍」，詳情有待公布。據了解，音樂節由MakerVille承辦，預料男團MIRROR及ERROR、女團COLLAR等均會參演，預計會有5,000人入場。



（ViuTV Facebook）

明年首季正式開幕的啟德體育園佔地約28公頃，主場館可容納5萬人，體藝館及青年運動場則分別可容納1萬人及5000人。在體育園開幕前，會舉辦不同賽事及活動作場地測試，包括啟德青年運動場上月27日已率先舉辦本地乙組足球測試賽，本周六（16日）亦會舉辦15人欖球國際邀請賽，進一步測試場地。

ViuTV音樂節目《CHILL CLUB》上月底在記者會中，宣布將於12月20日舉行《FWD 富衛保險呈獻 Katch 全力推動：CHILL เก่ง Music Festival》音樂節，至今日（15日）落實在啟德體藝館舉行。消息指，當日有份參演的泰國歌手有Jeff Satur及4EVE等，本地歌手則預料有男團MIRROR及ERROR、女團COLLAR等。

▼10月27日 啟德體育園首場測試賽▼



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