啟德體育園｜第二場測試賽今舉行　200米通道無蓋市民冒雨跑入場

啟德體育園青年運動場今日（16日）舉行15人欖球國際邀請賽，由香港隊迎戰巴西隊，是啟德青年運動場舉行的首場國際欖球賽和首場國際體育賽事，亦是正式開幕前的第二場測試賽，預計3,000人入場。賽事於下午4時開始，下午2時開放入場。



體育園青年運動場鄰近的港鐵站為宋皇臺站D出口，來往通道相距200米內，但不設上蓋。左右兩旁圍板掛上多個大型指示牌，亦放有易拉架說園區規則。惟天公不造美，下午約2時突然下起大雨，不少市民過安檢後，未及收拾個人物品，冒着雨跑進場館內。



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體育專員蔡健斌蔡健斌早前表示，預計今日有約3,000名觀眾參與，交通安排方面與上次測試賽類似，同樣鼓勵觀眾盡量乘搭港鐵到宋皇臺站D出口，再前往啟德青年運動場；場內不設泊車位，若觀眾乘搭的士或私家車，最近落客點在世運道，較港鐵站遠。

港鐵宋皇臺站前往青年運動場的路上有警員及民安隊候命。（任葆穎攝）

記者於下午1時45分抵達港鐵宋皇臺站，站內有逾30個指示牌，亦有廣播指示市民使用D出口前往啟德體育園，多名港鐵職員在站內候命。前往青年運動場的路上亦有警員及民安隊隊員在場。

宋王臺站D出口和啟德青年運動場的通道相距200米內，但不設上蓋。左右兩旁圍板掛上多個大型指示牌，亦放有易拉架說園區規則。惟天公不造美，下午約2時突然下起大雨，不少市民過安檢後，未及收拾個人物品，冒着雨跑進場館內。

今次比賽不設現場售票，觀眾需事前購票，入場時出示有效的二維碼票券。入場安檢新增兩條特快線路，讓沒有帶袋觀眾可盡快入場，散場時也增加指示牌及增大字體等。

首場測試賽入場時，有觀眾因攜帶了食物而一度被拒入場，園方現列明食物及飲品不可入場，更特別提醒觀眾不可帶長雨傘入場，如有需要則盡量帶「縮骨遮」。

禁帶水樽入內 須扔棄或放置於自助物品儲存區

與香港大球場、旺角大球場等政府球場不同，啟德體育園的安檢措施較為嚴格。記者過安檢時，因背包攜帶水樽而被保安攔截，指即使空水樽亦不能帶進場內，須扔棄或放到自助物品儲存區，但強調儲存區不會有人看管。

記者隨後到自助物品儲存區，可見枱上有10個水樽或其他飲品，多名民安隊成員站於帳篷內。不過，部份參與者亦成功將膠水樽帶進場內。

市民莊先生表示，認為啟德青年運動場感覺上比大球場好，期望球場「好似而家落雨有瓦遮頭，唔好揼親」。（黃浩謙攝）

市民莊先生獲姪兒贈送門票，今日第一次現場觀看欖球賽事，稱特意提早到場感受一下，「未嚟過吖嘛」。他居於黃大仙竹園，今日經小巴到新蒲崗，再轉乘港鐵，然後跟據指示牌來到運動場。他認為啟德青年運動場感覺上比大球場好，有椅子可坐，而且現場指示清晰，安檢順暢，期望球場「好似而家落雨有瓦遮頭，唔好揼親」。

啟德體育園周六（16日）舉行第二次測試賽，為15人欖球國際賽，料3,000人參與。（資料圖片/林遠航攝）

▼10月27日首場足球測試賽▼



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啟德體育園有限公司總監（策略發展）鄧竟成早前表示，上次足球賽跟今次欖球賽不同，欖球比賽或對草地損耗較足球大，今次測試正可測試草地狀況。園方或於12月進行室內場館測試，預計會有籃球比賽等，並計劃於明年1月進行主場館測試，屆時會按活動規模安排相應交通配套。