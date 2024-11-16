阿Mo強化治療膠練指尖力　於機器輔助下等同可抓一支兩公升樽裝水

MIRROR演唱會意外意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，Mo父李盛林今晚（16日）在代禱信透露，阿Mo正訓練手指肌肉和指尖抓動能力，並用上比泥膠還要硬多數倍的「強化治療膠」，現階段利用「腦肌刺激器」經過約3個月訓練，手掌和指尖能力有明顯的進步，但暫時都不能自主。Mo父稱阿Mo在機械及治療師協助的訓練下，左手指尖抓握力達1.5公斤，右手指尖則為2公斤，即約可抓著一枝2公升的樽裝水。



阿Mo在治療師穩著其手腕、開動「腦肌刺激器」下，進行手掌和指尖能力操練。

阿Mo在治療師穩著其手腕、開動「腦肌刺激器」下，進行手掌和指尖能力操練。

▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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李盛林透露，阿Mo正進行「腦肌刺激器」下的手掌和指尖抓握訓練，在手部各肌肉和關節同期一併訓練的同時，手指肌肉和指尖抓動能力的操練，用上比泥膠還要硬多幾倍的「強化治療膠」。

他稱現階段在「腦肌刺激器」的啟動下，經過約3個月訓練，阿Mo手掌和指尖能力有明顯的進步，但暫時都不能自主，都是由「腦肌刺激器」幫助。

Mo父稱，在治療師穩著阿Mo手腕、開動「腦肌刺激器」，再進行手掌和指尖能力操練，阿Mo左手的指尖抓握力到1.5公斤、即約可抓著1支1.5分升的樽裝水，手掌抓握力則為18公斤；右手的指尖抓握力到2公斤 ，即約可抓著一枝2公升的樽裝水，其右手掌抓握力是4.5公斤。

他說，阿Mo目前手指只可以作彎曲的訓練，手指外展動作因「腦肌組合」尚未完全配對好，盼下一階段的治療能將它們接合起來，以致手掌手指的開合能力能逐步恢復。

Mo父透露，正積極籌劃下一階段的創新治療，希望除強化已配對的腦肌接駁之外，還能突破在上一階段未接駁好的腦肌連繫，盼在這階段能全面配對成功。

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

*【經文解說 (上)】*

1) 大祭司的職責是將人帶到來神的面前，得到神的赦罪和祝福。耶穌基督卻成了人類的大祭司，親自成為肉身，也親身經歷人類在地上生活各等困惑和衝擊。不單身體受創，心靈更是面對困擾和憂傷。

2) 因此，祂能體恤人在身心靈所受的煎熬和創傷，所以「我們只管坦然無懼地來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助」。

*【我們的經歷 (上)】*

1) 若沒有這位凡事體恤人的主耶穌，我們一家從阿MO受創的頭一天開始就崩潰了。能夠真正的進入人心靈深處療傷的，只有這位親自成為人，活在人中間的神，加上祂也是創造的主，知道人面對不同環境時，全人的身心靈是怎樣反應。因此，*在當下的困境中，神讓我們經歷到聖經所講的，主耶稣的同在、安慰和加力，使我們有力前行*。

2) 我們面對阿MO的身體受創，屢次在傷痛之中，甚至有時嚎哭不知所措時，*但每當來到祂的跟前仰望祂，聖靈也用說不出的話語為我們禱告，安慰和鼓勵我們*。

*(一) 啟言 (Mo)：延續上週分享治療進展 (3)*

1) *【治療過程和反應】：(3) 「腦肌刺激器」下的手掌和指尖抓握訓練*

a) *手指和指尖抓握力的訓練，是踏上生活自理的最初階*，暫時仍不能自主，仍需要依賴「腦肌刺激器」的輔助。我們日常拿起不同的東西，如一樽水、一雙筷子、一個麵包等，都是需要手掌和指尖合上的運作。

b) 在手部各肌肉和關節同期一併訓練的同時，*手指肌肉和指尖抓動能力的操練，用上了比泥膠還要硬多幾倍的「強化治療膠」*。現階段在「腦肌刺激器」的啟動下，經過約三個月訓練，阿MO的手掌和指尖能力有明顯的進步，但暫時都不能自主，都是由「腦肌刺激器」幫助。

c) 在治療師穩著手腕，開動「腦肌刺激器」，再進行手掌和指尖能力操練，

i) *左手的指尖抓握力到 1.5公斤 (約可抓著1支 1.5分升的樽裝水)；而右手的指尖抓握力到 2 公斤 (約可抓著一枝2公升的樽裝水)*。

ii) *左手掌抓握力是18公斤；而右手掌抓握力是4.5公斤*。

d) *阿MO 目前手指只可以作彎曲的訓練，手指外展動作因「腦肌組合」尚未完全配對好*。盼下一階段的治療能將它們接合起來，以致手掌手指的開合能力能逐步恢復。

2) *【禱告】*

a) 請為在「腦肌刺激器」的輔助下取得的抓握進展感恩，也請為手指和手腕能有外展的能力禱告，以致手掌整體能夠開合活動。盼在下一階段的治療前，神給與更快速的活動進展。

b) 請為阿MO的身體在每天密集治療中的恢復禱告，願他能夠常常領受到主耶穌體恤他的軟弱，來到祂施恩的座前，得到祂的憐恤、恩惠和幫助。

*(二) Mo爸媽：【期望復康迎向每一階段的更新】*

1) 我們現正積極籌劃下一階段的創新治療。希望除了強化已配對的腦肌接駁之外，還能突破在上一階段未接駁好的腦肌連繫，盼在這階段能全面配對成功。

2) *每當阿MO取得突破，我們內心都充滿了感恩，因為創造主讓他對治療有所反應*。正如先前所說，有絕頂先進的醫療器材，同時也有突破性的醫術，但若傷患者對這些完全沒有反應的話，也是沒有作用。可是人身體的變化都是身不由己，創造人類的主介入才是治療的關鍵所在！

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神。 *「121 腦肌刺激下的手掌與指尖 - 從被動到有限度主動參與 」*