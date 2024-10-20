MIRROR｜阿Mo父嘆子1/10人生在治療　斥器材少報四倍荒天下之大謬

MIRROR演唱會意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），其父李盛林於10月19日發出第117封代禱信。李盛林指，阿Mo剛踏入30歲，惟幾近1/10人生花在身體復康治療上，現時所接受的創新治療，對阿Mo身體有了正面的反應。



墮屏案正於區域法院審訊，控方日前在庭上指出，藝能呈交的器材負重表，實際與報稱的重量相差約4.2倍。李盛林在代禱信中指，「少報了四倍多，荒天下之大謬。」



李啟言（阿Mo）父親李盛林發代禱信，指涉案器材「少報了四倍多，荒天下之大謬」。（李盛林代禱信圖片）

▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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李盛林牧師代禱信 117 全文：

*李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 117 (20241020 ) - 「耐心等候帶來得力的盼望」*

「…你們得救在乎歸回安息，你們得力在乎平靜安穩。」(以賽亞書30:15)

*1)【經文解說 (上)】*

a) 神的子民只顧單倚靠自己的能力和計劃謀算，似是過著一個非常安穩的生活。他們倚仗著金錢和權力的保護，卻沒有想到在現實的環境和人的計劃背後，還有那位與我們立約的神在掌權並默默工作。

b) 每一個決定都會伴隨著相應的結果，最終神子民發現自己原先所依賴的無法挽救他們。他們唯一的希望是歸向主耶和華，專一倚靠祂，因為祂總會為這樣的人開出路。

*2)【我們的經歷】*

a) 在過去兩年多復康的路上都遇上了不少的風波，但每一步神都使我們化險為夷，來到今天這一步。傳統上脊椎創傷的判斷並沒有任何解決的方案。其間只是繼續仰望等候神打開醫治的門。

b) 最終在去年下半年，醫學上的新發現為脊椎受創者帶來一線可行的曙光。

*(一) 啟言 (Mo)*

*1) 【阿Mo清楚掌握治療數據】*

阿Mo大學時主修的學科正是與現時治療相關。過去他只是理論上了解，現在卻是親身體驗到這些治療數據對他身體的幫助。因此，他能夠根據所體驗的治療果效，向治療師反映不同數據對他的影響，或希望加強某組肌肉的訓練，達到預期效果。這樣的治療互動，相信在醫護與傷患者之間是少有的。

*2) 【幾近1/10的人生，解鎖了醫學的創新治療】*

過去一星期正是阿Mo踏入人生30個年頭，可是從沒有想過幾近1/10人生花在身體的復康治療上。其中感謝的是從機械儀器帶動的被動治療，兩個月前更開始了逐漸參與主動治療。這是傳統醫學對一個頸椎高截癱嚴重受創的人能主動參與治療所無法理解的突破。從他對這創新治療的積極反應，也讓我們看到治療的希望。

*3) 【以年計的神經復康】*

還記得事發後在伊利沙伯醫院的救治時，醫生說神經的復康是以年作單位計算，當時真是不敢想下去。如今已經過去兩年多，除了阿Mo的刻苦努力，還有醫學技術的進步，以及神賜予他身體的正面反應，這一切已經超出了很多醫護專家的預期，使神經一步步有了恢復的跡象。

*4)【禱告】*

a) *感謝神，教授醫療團隊並沒有拘泥於傳統對脊椎神經損傷的看法，而是願意開拓創新的醫療領域*。正因這是非常新的醫學，所以尚沒有完整的醫學期刊研究總結， 但臨床的反應和數據已經取得了顯著的成果，期待未來的醫學文章很快就可以總結這一突破。

b) *感謝神，阿Mo 的積極投入治療，並且身體有了正面的反應，也賴醫護人員期間的不斷鼓勵打氣與支持。*

*(二) Mo爸媽*

*【常人都難以接受，何況是父母兄姊的痛】* ：少報了四倍多，荒天下之大謬。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神。 *「117 耐心等候帶來得力的盼望」* 。