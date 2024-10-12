阿Mo醫院度生日　早前險再受傷　父：行醫不思進取易陷吃老本狀態

MIRROR演唱會意外中受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在中大醫院接受治療，女友So Ching（蘇芷晴）日前透露因醫護人員疏忽未再三檢查清楚吊機吊布上安全扣，令阿Mo上半身突然從高處向後墮，險歷二次傷害。

阿Mo父親李盛林今日（12日）在代禱信中談及過去兩年往返醫院及研讀醫療器材等，深刻感受行醫「進取和不思進取」兩方面，指如果只憑過去經驗不常更新自己在醫學領域的新知識，很容易從一個滿懷熱誠進取者，不知不覺陷入只「吃老本」狀態。

他又提到過去一周是阿Mo的30歲生日，是在醫院渡過的第三個生日，過去因做手術被剪短的長頭髮，在近兩月又再開始留長。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



+ 19

So Ching在ig story中透露阿Mo險再次受傷事件，中大醫院昨晚承認，一名住院病人早前於病房使用轉移器時，因其中一個掛鈎不穩妥而失平衡，現場護士及看護已即時扶着病人將掛鈎穩妥，其後已再加兩名護士協助安全將病人轉至床上，院方十分關注事件，已提醒醫護小心使用器材。

事件發生後，阿Mo父親在代禱信中未有直接提及此事，但提到過去兩年多以來，無論是每天往返醫院、還是準備每週的代禱信、研讀醫療器材的功能或探討對脊椎受創的最新醫療新科技等，都刻感受到行醫的兩方面：「進取和不思進取」。

Mo父李盛林期望阿Mo有一天能夠站起來，舞出第一步。（羅乃萱FB圖片）

他指出，如果只憑藉過去的經驗，而不常更新自己在醫學領域的新知識，很容易從一個滿懷熱誠的進取者，不知不覺的落入的陷入只「吃老本」的狀態，又稱醫療是一日千里，若只執著過去的經驗和光輝，對傷患者並不能帶來盼望。

阿Mo父親其中一項代禱內容更為醫護及照顧者禱告，稱「願他們在每天衡常的照顧中，能懷著一顆醒覺的心，讓阿Mo在被照顧的過程中能平安渡過每一天。」

他又提到，過去一星期阿Mo經歷了30歲生日，是在醫院渡過的第三個生日，感謝醫療團隊預備的生日蛋糕。

他說，阿Mo受創以來，一把長頭髮在手術前被剪掉，至今已超過了810日，但近這兩個月來，他的頭髮已開始留長了。

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

*李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 116 (20241013 ) - 「帶來動力和盼望的東風」*

「…你的光就必在黑暗中發現… 在乾旱之地，使骨頭強壯… 必像澆灌的園子， 又像水流不絕的泉源… 必修造久已荒廢之處。」(以賽亞書 58:10-12)

*1)【經文解說 (下)】*

真正的信仰是從心靈中與神建立一個密切的認同關係，相對於只是外在一些儀式的信仰，*在真實的信仰中，自然帶來上週所說的四個祝福*。四個祝福：

a) 不滅的信心、信靠和自我奉獻的愛之光持續不斷。

b) 身心靈是一體互相影響的，所以每當心靈在神裡面能得到平安，身體康復的機會就會大大增加。在神的帶領下，他的靈魂在生命中得到滋潤，身體和骨頭也自然強壯起來。

c) 精力不再耗費在嚴酷的維生條件上，而是會從他們的豐盛生命開花結果，像湧溢的泉源，有著豐富的恩賜與人分享。

d) 神的能力比我們的罪更強大，祂有能力恢復和更新被破壞的一切。

*2)【我們的經歷 (下)】*

a) 在過去116週，適逢阿Mo的30歲生日，*這是在醫院渡過的第三個生日了，其間都是滿有恩典的經歷*。

b) 不滅的信心，全憑著聖經神的話語的應許和期間超乎常理的經歷，讓我們 *漸漸看到身體和骨頭的強壯起來*。枯萎受創的生命能像湧溢的泉源，也成為別人的祝福。

c) 阿Mo仍在等候並期待著神在他身體上繼續幫助，逐步產生正面回復常態的變化。

*(一) 啟言 (Mo)*

*1) 【髮再生】*

從受創以來，阿Mo一把長頭髮在手術前被剪掉，至今已超過了810日。近這兩個月來，他的頭髮開始留長了。正如我們兩年多前所說，當復康出現積極反應時，我們的頭髮也會漸漸長回來。

*2) 【生日怎樣過】*

感謝劉教授及團隊，在這近兩年每天治療的接觸，大家已經建立了一種超於醫護病友的朋友關係。特別是在阿Mo生日那天，為他預備了一個生日蛋糕，這是第二年了，藉此為他鼓勵打氣。

*3) 【跟進上週對自己的要求】*

前週提及阿Mo對自己和別人的要求，總是盼望能做到盡善盡美。也許正是因為這樣的性格，他在面對每一階段的復康操練時，都是全力以赴，甚至是超於自己可以做到的。再加上聖經的說話和應許，使他只是專注努力面前而從不回頭後顧。

*4)【禱告】*

a) 請為阿Mo前面正預備第二階段的創新治療禱告，盼各方的聯繫能順利，使他的復康能更進一步，願這剛迎來的「東風」變成一個帶動生機，滿有衝勁的「東風」。

b) 請為醫護及照顧者禱告，願他們在每天衡常的照顧中，能懷著一顆醒覺的心，讓阿Mo在被照顧的過程中能平安渡過每一天。

*(二) Mo爸媽*

*【進取與不進取】*

1) 這兩年多以來，無論是每天往返醫院、還是準備每週的代禱信、研讀醫療器材的功能或探討對脊椎受創的最新醫療新科技等，*我們深刻感受到行醫的兩方面：「進取和不思進取」* 。如果只憑藉過去的經驗，而不常更新自己在醫學領域的新知識，很容易從一個滿懷熱誠的進取者，不知不覺的落入的陷入只「吃老本」的狀態。

2) 醫學是一日千里，若只執著過去的經驗和光輝，對傷患者並不能帶來盼望。*但從羅教授和劉教授的團隊身上，都讓我們看到他們的努力，帶給傷患者盼望。*

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神。 *「116 帶來動力和盼望的東風」* 。