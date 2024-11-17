機場三跑馬拉松｜跑手衝線歡呼好開心　「發哥」落場與跑友自拍

「香港國際機場·渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」今日（17日）在機場中跑道舉辦，是機場繼1998年後再次上演長跑賽。在終點線後，不少跑手都一同分享衝線的喜悅。有選手成功將PB（個人最佳紀錄）推前，並歸功於今次的賽道和天氣。「影帝」周潤發亦現身賽場，引來全場不少哄動。



「影帝」周潤發亦現身賽場，引來全場哄動。（林遠航攝）

+ 15

「香港國際機場·渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」今日（17日）在機場中跑道舉辦，雖然賽事期間一度下雨，但無影響參賽者的心情和表現，不少跑手衝過終點線，均相當興奮。

完賽的Gigi大叫「好開心」，皆因打破了個人最佳紀錄，足足推前了兩分鐘。她表示，跑道十分平坦，而且開賽後停雨，有利選手發揮。

「香港國際機場·渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」今日（17日）在機場跑道舉辦，是機場繼1998年後再次上演長跑賽。（梁鵬威攝）

+ 14

跑出43分鐘多的陳先生在終點線前，與多位好友合照，他稱滿意今次成績，部份路段雖然較侷促及逆風，但對賽道及整體方面，都感到十分滿意。

至於在早上10時30分後舉行十公里賽事開賽前，作為參賽者之一的「發哥」影帝周潤發現身賽場，瞬即引來現場哄動。發哥亦非常親民，多次親次「揸機」與跑友自拍。其後他到賽道起步，引來不少場邊人士熱烈歡呼。

在10時30分後舉行十公里賽事開賽前，影帝周潤發現身賽場，引來現場哄動。（林遠航攝）