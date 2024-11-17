機場三跑馬拉松｜十公里賽開跑　跑手讚安排較港珠澳好兼機會難得

「香港國際機場·渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」今日（17日）在機場跑道舉辦，是機場繼1998年後再次上演長跑賽。女子精英組及挑戰組比賽先後於早上8時10分及8時30分開始，大批跑手開賽前一小時已到場熱身，有跑手認為，現場準備區的地方及廁所充足，認為安排比港珠澳大橋半馬賽好，又表示在機場跑步機會難得，十分興奮。



「香港國際機場·渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」今日（17日）在機場跑道舉辦，是機場繼1998年後再次上演長跑賽。（林遠航攝）

70歲的候先生家住香港，清晨4時許便出門搭頭班機鐵到場。他大讚等候區大小及廁所充足，較港珠澳半馬賽的安排更好。他又表示，曾錯過了1998年新機場落成時的賽事，所以今次機會難得，「一定要嚟」，又指會「平常心」看待成績，會好好享受比賽。

Ceci今日五點半便出門，指今日心情十分開心「見到好多朋友、似一班人一齊出嚟玩」。安排方面，她指由在亞博館檢查行李到坐接駁車到場，都十分順暢。她又指，今日天氣不錯，加上現場只有平路，有信心造出好成績。

機場三跑道十公里賽今（17日）舉行。（資料圖片／梁鵬威攝）

林先生則表示，心情興奮，「未跑過呢個地方吖嘛」。他又表示，今日沒有為比賽做特別準備，只是「輕鬆跑」。

署理行政長官陳國基亦有到場，為十公里男子精英組及挑戰組賽事主持起步鳴槍。

「香港國際機場·渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」今日（17日）在機場跑道舉辦，是機場繼1998年後再次上演長跑賽。（林遠航攝）