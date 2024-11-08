機場三跑馬拉松｜從停機坪工作到跑道參賽　機場員工稱見證發展

機場三跑十公里賽事將於11月17日舉行，並邀請了四名世界前十的選手參賽，在鎂光燈以外的跑手，還有從事航空貨運逾30年的阿華和Joe。阿華曾參與1998年新機場馬拉松的全馬賽事（42.195公里），惜未能完成比賽，坦言「有點不服氣」。事隔26年再戰機場跑道，他已年屆六旬，坦言心態有所轉變，不會刻意追趕速度，會以平常心面對，笑言「我仲跑得郁，仲想點？」



同樣喜歡跑步的Joe則沒參加1998年機場馬拉松，故此非常期待今次賽事，「應該無下次機會。」他解釋，平日只會在停機坪工作，今次賽事卻在禁區舉行，更是第一次走出中跑道，「可能到時會扮飛機衝刺打卡！」



機場三跑十公里賽事將於11月17日舉行，從事航空貨運逾30年的阿華（左）和Joe（右）均有參賽。（梁鵬威攝）

「香港國際機場 • 渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」將於11月17日舉行，是相隔26年後再於機場舉辦長跑賽事。賽事將在中跑道舉行，十公里賽事路線將圍繞五公里賽道跑兩圈；屆時南北跑道仍然運作，並有飛機升降。在香港空運貨站（Hactl）工作的阿華和Joe亦有參與十公里非挑戰組賽。

隔26年再辦長跑比賽 機場員工：睇住機場成長，佢又睇住我老

阿華自1989年起從事航空貨運，見證機場從啟德遷至赤鱲角，再到現時三跑落成。他憶述，第一次參與渣馬便是1998年機場馬拉松的全馬賽事（42.195公里），當時機場尚未正式啟用，選手在青馬大橋出發，以機場為終點，他形容當時四周「一片荒蕪」，如今有很多設施和建築物，「睇住機場成長，佢又睇住我老。」

機場三跑十公里賽事11月17日舉行，從事航空貨運逾30年的阿華參賽。（梁鵬威攝）

1998年機場馬拉松未能完成賽事 冀今次「表現最好一面」

談起1998年馬拉松的經歷，阿華指當年身體抱恙，中途退賽，坦言「有點不服氣」。他表示，跑全馬須運用更多肌肉力量。Joe亦補充，不少全馬選手跑至30公里時會「撞牆」，突然全身乏力、甚至肌肉抽筋。不過阿華沒有放棄，繼續參與不同長跑賽事，「跑完第二次，第三次就會想挑戰第二次時間，我諗好多跑手都係咁。」

阿華從35歲跑到61歲，相隔26年再戰機場跑道。問及今次有何目標？他笑指，十公里賽事「基本上點都得」，期望在50分鐘內完成賽事，但隨年紀漸長，心態有所改變，現時不會刻意追趕速度，「十公里係鬥速度，我未必可以趕上，但會表現最好嘅一面。」

機場三跑十公里賽事11月17日舉行，從事航空貨運逾30年的阿華（左）和Joe（右）均有參賽。（梁鵬威攝）

從停機坪工作到跑道參賽 機場員工：應該無下次機會

同樣年屆六十、從事航空貨運約30年的Joe，雖沒參加1998年機場馬拉松，但經常參與運動賽事如毅行者等，平日午飯期間亦抽空在公司跑步機練習，「跑步時很輕鬆和自在，當下只需欣賞風景和面對自己。」

他說對機場馬拉松感期待，因平日只會在停機坪工作，今次卻走出跑道，預計跑道的狀況與石屎地不同，希望能在50分鐘內完成賽事，笑言「到時會扮飛機衝刺打卡！」他認為今次機會難得，是見證機場發展的「里程碑」，又形容「應該無下次機會」。機管局機場運行執行總監姚兆聰日前亦解釋，三跑啟用後，封閉跑道作賽事的可能性低。

機場三跑十公里賽事11月17日舉行，從事航空貨運逾30年的Joe參賽。（梁鵬威攝）

逾百上司同事參加 認為運動沒階級之分

Joe曾多次參與機場舉辦的運動賽事，認為活動有助增加員工凝聚力。他憶述曾與上司參與活動，但不感壓力，「公司可能會有階級之分，但出到嚟玩就係朋友。」他續指，疫情期間曾參與「線上跑」，但與實體活動的感覺「差好遠」，並憶述在一次賽事衝過終點時，見到不少同事迎接自己，「當時好感動，有啲想喊。」他又說，今次機場馬拉松活動有約120名員工參加，平日會與部分同事練跑，一起備戰。