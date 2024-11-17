北上｜天氣不穩無阻36萬港人周六北上　南下客13.3萬較上周增11%

港人北上熱潮持續，即使天氣不穩，剛送走颱風桃芝，又有超強颱風萬宜來勢洶洶，仍無阻港人北上吃喝玩樂。根據入境處數字，昨日（16日）港人北上人次約36萬，與上周六（9日）的北上人次相若。至於昨日訪港的內地旅客則有約13.3萬人次，較上周六增加逾1.4萬人，增幅逾一成，但北上港人數目仍較南下內地客多約22.7萬人次。



根據入境處數字，11月16日香港居民出境有441,893人次，當中約36萬人次經不同陸路口岸到內地。（資料圖片/蘇煒然攝）

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36萬港人北上與上周相若 南下內地客13.3萬人增11.69%

根據入境處數字，昨日（16日）香港居民出境有441,893人次，當中約36萬人次經不同陸路口岸到內地，與上周六（9日）的北上人次相若。

在各口岸當中，昨日港人經羅湖口岸出境達113,088人次，經落馬洲支線出境有97,515人次，經深圳灣與香園圍口岸出境的分別達58,575及44,950人次。

在同一日，內地訪客入境達133,808人次，較對上一個周六的119,807人次增逾14,000人，增幅達11.69%，北上南下逆差則約22.7萬人次。