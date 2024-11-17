長者日｜長者欲$30平看《焚城》遇滿座　大家樂減$8吸引吃雞翼餐

今日（17日）為一年一度的長者日，全港18區逾1,800間食肆及零售店、港鐵及九巴等公共交通工具，以至部份景點及公共設施，都向持有長者卡的老友記送上優惠。其中嘉禾院線午後劃一票價30元，下午南昌站上蓋商場V Walk的「嘉禾 V Walk」，有長者到來想平看《焚城》，但估計因多了長者看，結果未能買到戲票，惟有選看另一套。有長者表示，周二早場更低，只需25元便能買到《破。地獄》戲票。



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長者日優惠

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長者陳先生本身很少到戲院看電影，今天特地因爲有優惠才來，認爲此優惠頗划算。他原本打算看《焚城》，但因爲多了長者觀衆，已經滿座，最終他買了美國動作冒險電影《Red One拯救隊》的戲票。被問及對此電影有沒有興趣時，他回答：「見到有位先買，消磨時間啫。」

陳先生原本打算看《焚城》，但已滿座，結果買了美國動作冒險電影《Red One拯救隊》的戲票。（洪戩昊攝）

另一長者朱女士則完全不知道有長者日優惠，經記者提醒才打算今日購買戲票，但最終她買了周二的早場《破。地獄》戲票，只花費25元，「（職員說）長者不嬲都係咁平，除非你睇大啲嗰個戲院先貴10蚊。我哋都退咗休，唔使同人逼，所以今日嗰個優惠冇用。」

朱女士買了周二的早場《破。地獄》戲票，卻只花費25元。（洪戩昊攝）

V Walk的大家樂則相對上有較多長者。田婆婆平時間中會到大家樂用餐，今天因為減8元優惠，特地到來光顧。她認爲此優惠頗划算，其套餐有一隻雞全翼、春卷和葡撻等食物，平時要價30多元，減價後只需20多元。