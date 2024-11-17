長者日2024｜11.17食肆交通優惠一覽 午後$30睇戲 免費中醫診症
撰文：歐陽德浩
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明日（17日）為一年一度的長者日，全港18區逾1,800間食肆及零售店、港鐵及九巴等公共交通工具，以至部份景點及公共設施，都向持有長者咭的老友記送上優惠。例如大家樂買滿30元減8元、嘉禾院線午後劃一票價30元、港鐵及九巴等免費坐車，甚至有街坊小店提供免費剪髮及中醫診症。下文將列出今年長者日的精選優惠。
長者日2024｜逾1800間食肆及零售店參與長者日
長者咭計劃今年踏入30周年，至今已發出超過250萬張長者咭。社署早前邀請本地飲食業、零售業和其他商戶，在長者日向長者提供特別折扣優惠。全港明日（17日）將共逾400間機構和商戶參與，包括超過1,800間食肆及零售店等。
社署早前提醒，明日參與的商戶都會張貼「長者日消費優惠」宣傳海報，長者只需用手機掃描海報上的二維碼，即可瀏覽參與商戶名單及優惠資料。
▼全部長者日優惠商戶▼
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長者日2024｜嘉禾院線下午1時後長者$30看電影
食肆精選優惠包括︰
大家樂︰早上11時後買滿30元8元
海皇粥店︰9折優惠
譚仔雲南米線︰自選兩餸米線減8元
海港酒家及海港薈︰免茶一位
A-1 Bakery︰正價貨品9折
爭鮮︰堂滿80元送8元壽司
長者日2024｜佐丹奴買外套六折 實惠買$100減$10
零售店精選優惠包括︰
實惠︰門市買滿100元減10元
佐丹奴︰買外套6折
余仁生︰特定產品買一送一
生活館︰正價貨品7折、特價及電器9折
▼景點、公共設施長者日優惠▼
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長者日2024｜嘉禾院線午後$30睇戲 長沙灣型髮廊免費單剪
其他精選優惠包括︰
嘉禾院線︰下午1時後劃一票價30元
網上行︰入屋寬頻服務低至88元等
長沙灣型髮廊︰免費單剪
將軍澳天和堂中西藥行︰免費中醫診症
▼公共交通工具長者日優惠▼
長者日2024｜港鐵免費 不包羅湖及落馬洲站
精選交通優惠包括︰
港鐵、輕鐵及港鐵巴士︰免費（不適用羅湖及落馬洲站）
九巴、龍運巴士及新大嶼山巴士︰免費（不適用於機場路線及部份旅遊路線）
天星小輪、新渡輪、港九小輪、富裕小輪︰免費乘搭部份航線
山頂纜車及電車︰免費
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