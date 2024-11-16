長者日｜迪士尼捐贈一萬張門票　老員工重返樂園兼職享受奇妙世界

11月是長者月，周日 (11月17日) 為長者日，一直致力推動多元共融的香港迪士尼，自2019年起取消退休年齡限制，鼓勵退休人士加入再就業，做到「退而不休」，Toby是其中之一。他在餐飲部工作7年， 三年前退休後，希望「搵下細藝」，遂於去年聖誕節重返香港迪士尼餐飲部任兼職。他引述開幕時一位同事的説話：「你在哪裏可以找到一份工作，放下員工身份時，可以到園區里享受環境，暫時放下煩惱、清空腦袋，回到崗位後再開開心心工作呢？」



香港迪士尼自2019年起取消退休年齡限制，讓非固定期限合約的演藝人員能夠選擇延續其原有的合約，同時擁有獲取退休福利的資格。（資料圖片/梁鵬威攝）

Toby曾任職餐飲部經理，現時在迪士尼探索家度假酒店星航圖咖啡廳兼職侍應，為香港迪士尼開幕團隊一員。他認為現時的工作比以前作為經理級輕鬆得多，對他來說更像是在享受樂園這個奇妙世界。

他曾在星航圖咖啡廳接待過一對外國夫婦，並分享香港迪士尼開幕之初的故事。那對夫婦原來是華特迪士尼世界度假區工作的演藝人員，他們離開餐廳前向Toby贈送美國華特迪士尼世界度假區25周年城堡紀念牌，以表揚他的貼心服務。

Toby曾任職餐飲部經理，現時在迪士尼探索家度假酒店星航圖咖啡廳兼職侍應。他認為現時的工作比以前作為經理級輕鬆得多，對他來說更像是在享受樂園這個奇妙世界。（香港迪士尼提供）

Toby曾任職餐飲部經理，現時在迪士尼探索家度假酒店星航圖咖啡廳兼職侍應。他認為現時的工作比以前作為經理級輕鬆得多，對他來說更像是在享受樂園這個奇妙世界。（香港迪士尼提供）

另一長者員工Paprika現時在香港迪士尼樂園酒店華特餐廳擔任全職侍應，並已工作滿一年，退休前在香港的高級私人會所任職會所運作經理。他更持有WSET品酒認證資格，並曾憑其專業資格為賓客特別推介一款銀鎮酒莊所出品的Silverado葡萄酒，提升賓客的用餐體驗，因而有不少賓客特意前來找Paprika推介餐酒。

他認為工作是不斷學習新知識的機會，而且可以學到了更多酒類和待客知識。隨着在香港迪士尼工作的時間愈來愈長，Paprika希望能繼續在這裏發揮自己的專業，為賓客創造美好的用餐體驗。

香港迪士尼自2019年起取消退休年齡限制，讓非固定期限合約的演藝人員能夠選擇延續其原有的合約，同時擁有獲取退休福利的資格。

Paprika現時在香港迪士尼樂園酒店華特餐廳擔任全職侍應，並已工作滿一年，退休前在香港的高級私人會所任職會所運作經理。（香港迪士尼提供）

另外，周日（17日）是長者日，香港迪士尼透過香港社會服務聯會及其他社福機構，向有需要長者捐贈10,000張樂園門票。度假區更推出長者月餐飲優惠，即日起至2024年12月20日期間，60歲或以上持有樂悠卡或長者卡的賓客可於指定時段以優惠價享用自助餐，雲龍軒周末午餐更享有特別折扣。