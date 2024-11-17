劏房兒童｜近三受訪童屈身做功課　九成接受脊骨檢查都有問題

香港社區組織協會及兒童權利關注會聯同香港脊骨神經科醫學院基金今日（17日）發表「不適切居所的兒童及青少年住屋環境與脊骨健康」調查結果。團隊使用脊椎掃描器檢測了234名6至18歲兒童及青少年，當中九成（93.6%）有不同程度的脊骨脊椎問題。調查報告指，脊骨健康可影響人的一生，但兒童脊骨健康一直受忽視，建議香港政府應立即為基層弱勢家庭中的兒童提供支援。



調查估算，本港近50,000名兒童及青少年居於劏房等不適切居所，面對學習及活動空間嚴重不足問題，要屈身做功課，家具又不合，有礙他們的脊骨健康成長。



74.0%受訪劏房兒童及青少年在床上、櫈子做功課

社協與脊骨神經科醫學院基金合作，於9月至11月進行不適切居所（劏房）的兒童及青少年住屋環境與脊骨健康調查。問卷調查訪問503位貧窮兒童及青少年，超過八成（82.3%）受訪者表示居住面積介乎51至200平方呎，74.0%沒有書桌或固定地方學習。調查團隊表示，這些兒童及青少年要在床上、櫈子、飯枱上做功課，家居處境惡劣，而且租金昂貴，嚴重違反國際人權公約，違反房屋權的規定，剝奪兒童健康成長的權利。

調查指，惡劣的家居環境會影響脊骨健康。近三成（28.2%）受訪者表示要屈著身做功課、一成（8.2%）表示不能在居所坐直身。

脊椎掃描器檢測揭九成有脊骨脊椎問題

除了網上問卷調查，調查亦一併使用脊椎掃描器檢測了234名6至18歲兒童及青少年，當中九成（93.6%）有不同程度的脊骨脊椎問題。調查指，脊骨健康可影響人的一生，但兒童脊骨健康一直受忽視。

調查報告指，脊骨健康除了影響兒童身體的外觀（如出現脊骨側彎、寒背等徵狀），更會影響他們的身心健康及心理質素。而有些孩子的集中能力或協調能力不佳，未能盡展生命動力，亦可能與神經、肌肉及骨骼系統之間的運作有關，所以健全的脊骨神經肌肉系統的運作對孩子健康極其重要。

調查建議，香港政府應立即為基層弱勢家庭中的兒童提供支援，推行長短期的房屋支援政策，例如引入兒童優先原則，將兒童（3至12歲）列入公屋優先安置的行列等。