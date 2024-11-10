簡樸房｜社協促規管涵蓋床位、訂明安置　劏房戶冀租金不高於現時

施政報告提出立法規管劏房，香港社區組織協會今（10日）舉辦申訴會，指出輪候公屋者中不少是單身人士，提醒政府「唔好諗得咁簡單，（覺得）啲人會自動上樓。」促政府為受規管影響的租戶提供明確的安置政策。社協亦指出，相關規管應涵蓋籠屋、板間房這類床位。



有居於不足40呎劏房的八旬老翁表明最關注安置，期望政府能夠提供不高於現時租金水平的單位供搬遷，又指「總之有地方可以擺得張床，我瞓得落嘅，我就多謝政府㗎啦」。有住床位住戶也批評，政策未照顧到床位住客，期望政府能加速安置、多興建公屋予基層人士入住。



香港社區組織協會今（10日）舉辦申訴會，建議政府同時規管籠屋床位及板房，並為受規管影響的租戶提供安置政策。（周令知攝）

香港社區組織協會副主任施麗珊指，現時有約九萬名單身人士、數千名新移民正排隊申請輪候公屋，而這十萬人的輪候時間隨時達10年，她提醒：「政府唔好諗得咁簡單，（覺得）啲人會自動上樓」。

《 香港01》早前曾報道，已有劏房業主提早改裝，租戶因而需要遷出，另覓住處，施麗珊指，就這類「迫遷」情況，目前為止收到一至兩宗求助個案，但更多的是租戶反映不知業主會如何反應。她續指，很多包租均稱租約完結後會選擇退場，預計會陸續收到租戶被迫遷的消息。

施麗珊也提到，政府規管劏房應制定人均面積，建議簡樸房以8平方米作一人基準，後每個人加5.5平方米，以確保最低居住面積合乎人道。

施麗珊指出，現時有約九萬名單身人士、數千名新移民正排隊申請輪候公屋，他們輪候時間隨時達10年，提醒政府勿想得太簡單。（周令知攝）

黃伯期望政府能為他提供不高於現時租金水平的安置地方。（董素琛攝）

年過80歲老翁居不足40呎劏房 冀政府提供租金相約地方作安置

年過80歲的黃伯三年前退休，在深水埗區一間不足40呎的劏房，月租2890元，其租約今年8月完約，被業主告知不獲續租。他無奈下向社協求助，方知道租管下租客有租住權保障，經交涉後獲續租，業主卻對他表示是「人情上畀多次機會你啦。」

黃伯正輪候公屋約兩年，經歷業主拒續租時，他曾透過施麗珊找尋其他住處，惟找到的住處位於元朗，且交通十分不便，「坐架的士搵咗半日都搵唔到」，遂放棄居於該處。

未來兩年，黃伯仍會居於不足40呎劏房，他說期望政府能夠提供不高於現時租金水平的安置地方，「總之有地方可以擺得張床，我瞓得落嘅，我就多謝政府㗎啦」。

方先生指期望政府能加速安置、多興建公屋予基層人士入住。（周令知攝）

上月公布的施政報告提出立法規管劏房，訂出最低標準，包括要有窗、有獨立廁所、面積不少於八平方米等，經認證的合規劏房將以「簡樸房」之名合法出租，相關政策並不涵蓋籠屋、板間房這類床位。

居住床位約九年半、已輪候公屋三年多的方先生在會上也批評，政策未照顧到床位住戶。他現時以月租2700元，於油麻地租住床位，一個800呎的單位，劃出35個床位，全屋人要共用3個廁所。住在床位，木蝨叮咬已是常事，方先生說更見過有人打架、室友吸食大麻及死亡等事件。他續指，期望政府能加速安置、多興建公屋予基層人士入住。

未來如何安置劏房戶?

就立法規管劏房的政策，坊間均關注相應的安置措施，據房屋局回應傳媒查詢時的說法，為避免日後受執法行動影響的劏房戶流離失所，政府會按需要協助劏房戶在私人市場上尋找其他租盤搬遷，亦會靈活調配其他房屋資源，例如過渡性房屋、臨時收容中心、中轉房屋等，為有需要住戶暫時提供安身之所。

