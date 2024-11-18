數字辦3天網絡攻防演練結束 所有參與系統和服務期間正常
撰文：蕭通
出版：更新：
由數字辦統籌主辦的、警務處網絡安全及科技罪案調查科、香港互聯網註冊管理有限公司及香港資訊科技學院協辦的首次「香港網絡安全攻防演練—以攻築防2024」 ，在經過為期三日兩夜、共60小時的模擬攻防後，周日（17日）圓滿結束。
多個政府部門和公共機構模擬受攻擊
是次演練邀請多個政府部門和公共機構參與，以「實兵」、「實網」、「實戰」方式，實測政府部門和公共機構的防禦能力，同時對相關系統進行深度檢驗和查找安全漏洞，以攻築防，攻擊以點到即止形式進行。
由網絡安全業界專家和學界組成5隊飾演攻擊者的「紅隊」，在嚴格可控的環境中，對參與機構已投入運作的指定資訊系統和電子服務平台，發動模擬真實的網絡攻擊。
而包括政府部門和公共機構的12隊防守方「藍隊」，則在日常系統運作的場景防禦紅隊攻擊，藉此提升團隊應對各類網絡威脅的偵測和應變技術、策略和經驗。
演練期間，創新科技及工業局副局長張曼莉、數字政策專員黃志光亦到場探班，與參賽隊伍、裁判團和工作人員進行交流。副數字政策專員（數字基建）張宜偉周日在演練場地，見證首次演練圓滿結束。
數字辦表示，會繼續與業界籌備連串的網絡安全推廣活動，包括在12月舉辦網絡安全技術論壇2024，以提升社會各界對網絡安全的意識。
政府電腦禁用桌面版WhatsApp 數字辦：絕非一刀切禁用通訊工具數字辦：11月辦3日3夜網絡安全攻防演練 內地專家指導水務署成立數字辦公室 研簡化供水申請、推一站式供水帳戶程式議員關注設數字辦如何助部門防洩密 孫東：加強統籌、守土有責