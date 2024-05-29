議員關注設數字辦如何助部門防洩密　孫東：加強統籌、守土有責

撰文：文維廣
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政府提出成立數字政策辦公室，負責制定和實施推動數字經濟和智慧城市發展政策。立法會人事編制委員會今日（29日）審議有關建議，議員關注接連有政府部門發生資料外洩，數字辦如何確保數據安全。 創新科技及工業局局長孫東表示，現時資訊科技辦公室主要是負責制訂政策、提供技術支援，成立數字辦後，會適當介入部門電腦系統研發流程，包括要求部門在項目招標前，先提交技術方案予當局審批，資科辦亦會派員參與部門的會議，加強跨部門指導、帶領及統籌工作，避免資料外洩事故再次發生。

他又指，未來在網絡安全事故上會加強問責，強調各個部門守土有責。

孫東（黃浩謙攝）

孫東透露，資科辦即將推出一系列針對性措施，包括在部門的科技應用系統開發階段，保證設計及研發過程進展，系統推出前，引入壓力測試等。他表示，現時各政策局及部門會根據政策和服務範疇，由內部技術團隊研發電子系統，數字政策辦公室成立後，會適當介入研發流程，包括要求部門在項目招標前，先提交技術方案予當局審批，資科辦亦會派員參與部門的會議，加強監督。

孫東：對科技要有敬畏之心　各部門守土有責

孫東指，很多政府部門的領導層未具有科技背景，更突顯制度的重要性，各部門必須嚴格執行網絡安全政策，資科辦早年已提出，不能把涉及個人資訊的數據儲存放公用平台，即使不熟悉資訊科技，亦要懂得尊重知識，對科技要有敬畏之心，未來在網絡安全事故上會加強問責，強調各個部門守土有責。

資訊科技辦公室總監黃志光表示，新辦公室將會針對系統問題「補底」，加強抽查不同系統的安全情況，進行漏洞、滲透測試，或模擬黑客攻擊，希望及早發現問題作出修補。他又指，今年底會積極籌辦網路安全攻防演練，加強部門系統抵禦黑客攻擊的能力，亦會聯同公務員學院安排訓練課程，提升部門的網絡安全意識。

根據政府建議，成立數字政策辦公室，是把現時政府資訊科技總監辦公室及效率促進辦公室合併，專責制定數字政府、數據治理及資訊科技政策。當局建議把9個不同職級的首長級常額職位和87個非首長級公務員編制，從效率辦轉撥“數字政策辦公室，並開設1個資訊 科技署助理署長常額職位，及重新分配首長級職位的職務。

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