私隱專員揭10旅遊網站均追蹤用戶活動 Agoda、Expedia列明使用AI
私隱專員公署檢視10個市民較常使用的網上旅遊平台後發表報告，發現所有平台都有追蹤用戶的位置資料及平台上的瀏覽紀錄等。全部平台都有詢問用戶是否同意資料用作直接促銷，但新華旅遊只提供捆綁式同意的選項。公署又指，Agoda和Expedia在私隱政策中列明會使用人工智能（AI）提供服務，過程中或會使用用戶的個人資料。
私隱專員公署檢視10個市民較常使用的網上旅遊平台，包括相關網站及應用程式，以了解平台收集及使用用戶個人資料的情況後，發表《實測十個網上旅遊平台收集個人資料的情況》報告。該10個平台是Agoda、東瀛遊、 Expedia、金怡假期、美麗華旅遊、新華旅遊、專業旅運 、Trip.com 、永安旅遊及縱橫遊。
7平台私隱政策中述明其資料保留政策 Expedia政策易讀性最高
私隱政策方面，所有網上旅遊平台均有在其網頁及應用程式展示私隱政策，但只有7個被檢視的平台，Agoda、東瀛遊、Expedia、金怡假期、Trip.com 、永安旅遊及縱橫遊，在私隱政策中述明保留資料政策。Expedia私隱政策的易讀性排名最高，公署形容展示方式簡潔易明、善用標題及表格等。
所有平台有列明收集用戶個人資料的目的，以及可能會將個人資料轉移給哪些類別的第三方，例如是航空公司、酒店及保險公司等。所有平台都有追蹤用戶在平台上的活動，包括用戶位置、瀏覽紀錄等。
新華旅遊只提供捆綁式同意直接促銷選項
十個平台都有詢問用戶是否同意直接促銷，但新華旅遊只提供捆綁式同意的選項。Expedia 、 金怡假期、專業旅運 、 Trip.com和永安旅遊雖然提供選項，讓用戶選擇是否同意接收促銷資訊，但選項則預設為同意。
Agoda和Expedia列明用AI 或涉使用個人資料
用戶毋須註冊或登入帳戶可以在十個平台預訂或購買部分旅遊產品，但若然註冊就會被收集1至6項個人資料。其中四個平台Agoda、Expedia、Trip.com和永安旅遊更會在結賬頁面。提供選項，讓用戶決定是否自動儲存用戶所輸入的個人資料。
Agoda和Expedia在其私隱政策中列明會使用人工智能（AI）提供服務，過程中或會使用用戶的個人資料。
鍾麗玲：提升服務質素 增加平台收集個人資料透明度
私隱專員鍾麗玲歡迎部分網上旅遊平台在檢視過程中，已經積極改善它們提供的保障私隱訊息及用戶界面設計。這次檢視旨在協助平台提升服務質素，增加收集個人資料的透明度，令市民進一步了解保障私隱政策等，令大眾網上訂購旅遊產品時，更好地保障自己的個人資料私隱。
公署根據結果向網上旅遊平台提出多項建議，包括實施個人資料私隱管理系統、委任保障資料主任，以監察遵從私隱法規的情況。又建議提高AI處理個人資料的透明度，如果平台在營運中涉及使用AI處理個人資料作自動化決策或其他用途，應在其私隱政策中清晰披露目的和涉及哪些個人資料，清楚說明用戶能如何行使選擇權等。
公署呼籲用戶應閱讀網站的私隱政策，注意有關直接促銷的設定，了解平台是否涉及使用AI處理個人資料作自動化決策或其他用途。
公署又指，留意到最近有騙徒冒充一些網上旅遊平台，在社交媒體上開設偽冒專頁詐騙。公署呼籲市民光顧前先檢查網站及社交平台專頁等的真確性，對商戶的收款名稱和銀行賬戶號碼等提高警覺，並應透過官方渠道購買旅遊產品，減低受騙風險。