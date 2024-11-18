私隱專員揭10旅遊網站均追蹤用戶活動　Agoda、Expedia列明使用AI

私隱專員公署檢視10個市民較常使用的網上旅遊平台後發表報告，發現所有平台都有追蹤用戶的位置資料及平台上的瀏覽紀錄等。全部平台都有詢問用戶是否同意資料用作直接促銷，但新華旅遊只提供捆綁式同意的選項。公署又指，Agoda和Expedia在私隱政策中列明會使用人工智能（AI）提供服務，過程中或會使用用戶的個人資料。



公署指，Expedia私隱政策的易讀性在十個平台中排名最高，因為其展示方式簡潔易明、善用標題及表格等。（網上截圖）

私隱專員公署檢視10個市民較常使用的網上旅遊平台，包括相關網站及應用程式，以了解平台收集及使用用戶個人資料的情況後，發表《實測十個網上旅遊平台收集個人資料的情況》報告。該10個平台是Agoda、東瀛遊、 Expedia、金怡假期、美麗華旅遊、新華旅遊、專業旅運 、Trip.com 、永安旅遊及縱橫遊。

私隱專員公署。（資料圖片／夏家朗攝）

7平台私隱政策中述明其資料保留政策 Expedia政策易讀性最高

私隱政策方面，所有網上旅遊平台均有在其網頁及應用程式展示私隱政策，但只有7個被檢視的平台，Agoda、東瀛遊、Expedia、金怡假期、Trip.com 、永安旅遊及縱橫遊，在私隱政策中述明保留資料政策。Expedia私隱政策的易讀性排名最高，公署形容展示方式簡潔易明、善用標題及表格等。

所有平台有列明收集用戶個人資料的目的，以及可能會將個人資料轉移給哪些類別的第三方，例如是航空公司、酒店及保險公司等。所有平台都有追蹤用戶在平台上的活動，包括用戶位置、瀏覽紀錄等。

公署指，所有被檢視的平台均有取得用戶在直接促銷方面的同意，但新華旅遊只提供捆綁式同意的選項。（資料圖片／羅君豪攝）

新華旅遊只提供捆綁式同意直接促銷選項

十個平台都有詢問用戶是否同意直接促銷，但新華旅遊只提供捆綁式同意的選項。Expedia 、 金怡假期、專業旅運 、 Trip.com和永安旅遊雖然提供選項，讓用戶選擇是否同意接收促銷資訊，但選項則預設為同意。

Agoda和Expedia列明用AI 或涉使用個人資料

用戶毋須註冊或登入帳戶可以在十個平台預訂或購買部分旅遊產品，但若然註冊就會被收集1至6項個人資料。其中四個平台Agoda、Expedia、Trip.com和永安旅遊更會在結賬頁面。提供選項，讓用戶決定是否自動儲存用戶所輸入的個人資料。

Agoda和Expedia在其私隱政策中列明會使用人工智能（AI）提供服務，過程中或會使用用戶的個人資料。

Agoda和Expedia在其私隱政策中列明會使用人工智能（AI）來提供服務，過程中或會使用用戶的個人資料。（網上截圖）

鍾麗玲：提升服務質素 增加平台收集個人資料透明度

私隱專員鍾麗玲歡迎部分網上旅遊平台在檢視過程中，已經積極改善它們提供的保障私隱訊息及用戶界面設計。這次檢視旨在協助平台提升服務質素，增加收集個人資料的透明度，令市民進一步了解保障私隱政策等，令大眾網上訂購旅遊產品時，更好地保障自己的個人資料私隱。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，歡迎部分網上旅遊平台在檢視過程中已經積極改善它們提供的保障私隱訊息及用戶界面設計。（資料圖片／洪戩昊攝）

公署根據結果向網上旅遊平台提出多項建議，包括實施個人資料私隱管理系統、委任保障資料主任，以監察遵從私隱法規的情況。又建議提高AI處理個人資料的透明度，如果平台在營運中涉及使用AI處理個人資料作自動化決策或其他用途，應在其私隱政策中清晰披露目的和涉及哪些個人資料，清楚說明用戶能如何行使選擇權等。

公署呼籲用戶應閱讀網站的私隱政策，注意有關直接促銷的設定，了解平台是否涉及使用AI處理個人資料作自動化決策或其他用途。

私隱專員公署（資料圖片／夏家朗攝）

公署又指，留意到最近有騙徒冒充一些網上旅遊平台，在社交媒體上開設偽冒專頁詐騙。公署呼籲市民光顧前先檢查網站及社交平台專頁等的真確性，對商戶的收款名稱和銀行賬戶號碼等提高警覺，並應透過官方渠道購買旅遊產品，減低受騙風險。