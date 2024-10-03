LinkedIn領英預設用戶資料可供訓練AI　私隱專員公署提醒用戶留意

個人資料私隱專員公署今日（3日）指出，職場社交媒體平台「領英」（LinkedIn）最近更新政策，預設用戶個人資料和內容可用來訓練生成式人工智能（AI）模型創作內容，已去信領英了解有關情況。個人資料私隱專員鍾麗玲提醒領英用戶應留意，了解相關政策內容，以決定是否同意領英使用他們的個人資料來訓練人工智能模型。



個人資料私隱專員公署指出，「領英」（LinkedIn）預設用戶個人資料和內容可用來訓練生成式人工智能（AI）模型創作內容。（AP）

用戶選擇預設為「開啟」 引起資料保障機構關注

私隱專員公署表示，領英最近更新了私隱政策，使領英可以使用其用戶在平台上的個人資料和內容來訓練生成式人工智能模型創作內容，並將同意有關用途的用戶選擇預設為「開啟」，即「同意」。

私隱專員公署指出，領英的私隱政策更新在其他司法管轄區引起資料保障機構的關注，而公署對於預設使用用戶的個人資料來訓練生成式人工智能模型的預設設定，是否正確反映用戶的意願，同樣表示關注，已去信領英了解有關情況。

私隱專員鍾麗玲提醒LinkedIn領英用戶可考慮是否同意資料供訓練AI。（夏家朗攝）

私隱專員鍾麗玲提醒用戶可考慮是否同意 兩步驟可關閉授權

個人資料私隱專員鍾麗玲提醒領英用戶，應留意領英私隱政策的更新，了解相關政策內容，以決定是否同意領英使用他們的個人資料來訓練人工智能模型。

如果領英用戶不願意授權領英使用他們的個人資料進行生成式人工智能模型的訓練，可以按照以下步驟更改有關預設設定以撤銷權限：

1. 前往帳戶設定中的「資料隱私」部分，然後選擇「用資料改進生成式AI」以找到相關選項。