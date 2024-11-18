颱風萬宜｜民政處啟動大澳水浸應變計劃　派物資沙包助居民抗洪

颱風萬宜靠近香港，一號戒備信號生效，天文台指今明兩日正值天文大潮，加上受東北季候風及萬宜的共同影響，水位在晚間漲潮時會升得特別高，預計大澳水位今晚（18日）漲潮時會達到水平面3.3米警戒線，低窪地區或出現水浸。



天文大潮前離島如臨大敵，民政事務總署離島民政處已啟動「大澳嚴重水浸緊急應變計劃」，並聯同關愛隊、地區組織等在大澳河堤及主要街道設擋水板及放置沙包供居民取用，又向易受影響的大澳棚屋居民派發防災物資等。



關愛隊及地區組織已出動探訪容易受水浸影響的大澳棚屋居民，協助居民將雪櫃及其他家具雜物升高，保障居民生命財產。（民政事務總署Facebook）

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離島民政事務處過去兩日聯同離島區T01大嶼山關愛隊、大澳鄉事委員會、大澳居民聯誼會、離島婦聯、香港紅十字會、香港大澳文物酒店、YWCA大澳社區辦事處等，準備風災物品，在大澳送給有需要的住戶，探訪水浸高危戶了解需要。

民政總署指，離島民政處已啟動「大澳嚴重水浸緊急應變計劃」，並與各單位合力在風暴或水浸來臨前迅速作出準備及應變，包括在大澳河堤及主要街道設置擋水板、在多個地點放置沙包供居民取用等。

離島民政處與各單位在大澳河堤及主要街道設置擋水板。（民政事務總署Facebook）

離島民政處在多個地點放置沙包供居民取用等。（民政事務總署Facebook）

該署稱已透過大澳鄉事會及地區團體發放防水浸信息予居民及商户，關愛隊及地區組織已出動探訪容易受水浸影響的大澳棚屋居民，了解其需要及派送防災物資。另又協助居民將雪櫃和及其他家具雜物升高，保障居民生命財產。

離島民政處表示，已安排於今晚設置大澳水浸預警系統及緊急事故協調中心，同時開放設於鄉事會及大澳基督教女青年會的臨時庇護中心，及位於龍田邨的臨時收容中心予有需要居民暫避，並會繼續謹守崗位，同其他政府部門及團體保持緊密聯繫，為有需要居民提供適切協助。