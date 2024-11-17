颱風萬宜｜天文台周一朝發一號風球　吸風台長：今年風季或創紀錄

熱帶氣旋萬宜今晚（17日）橫過菲律賓呂宋島中部時「撞散」，由超強颱風連降兩級至颱風，即將進入南中國海北部，進入本港東南800公里警戒範圍。天文台最新的預測顯示，萬宜在南海後，將維持颱風級別向西北移動，周一（18日）晚至周二（19日）日間，在本港以南400公里內掠過，最近時約為正南380公里。天文台已預告在周一早上6至9時發出一號風球，將是本月第三次，創二戰後有紀錄以來11月最大風球紀錄。



有「吸風台長」之稱的前天文台台長岑智明在社交媒體撰文，他指截至今日，今年在西北太平洋生成25個熱帶氣旋，其中有8個達超強颱風強度，而且全部都登陸，「造成相當大嘅人命傷亡和財物損失」，視乎天文台最終分析，這或會是一個紀錄。



颱風萬宜11月17日晚上20時集結在香港之東南約950公里，正橫過菲律賓呂宋島中部。

熱帶氣旋萬宜今晚（17日）橫過菲律賓呂宋島中部時「撞散」，風眼不明顯。（Tropical Tidbits網站圖片)

位於呂宋附近的熱帶氣旋萬宜會在未來一兩日橫過南海中北部，隨後大致移向海南島以南一帶。受萬宜及東北季候風的共同影響，未來兩三日廣東沿岸及南海北部風勢頗大及有雨，氣溫逐步下降，海有湧浪。

天文台11月17日下午4時半更新九天天氣預報。(天文台圖片)

▼11月14日早上 熱帶氣旋桃芝8號風球下市民遊客尖沙咀海旁感受風雨▼



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岑智明：今年西北太平洋已生成25個熱帶氣旋 8個屬超強颱風

有「吸風台長」之稱的岑智明，2011年4月至2020年2月出任天文台台長。他任內先後遇上三個10號風球，即2012年強颱風「韋森特」、2017年超強颱風「天鴿」及2018年的「山竹」。

他指萬宜今日以超強颱風級別橫過菲律賓呂宋島，是今年第16個吹襲菲律賓的熱帶氣旋，為第5個吹襲菲律賓的超強颱風。他表示，截至今日，今年在西北太平洋生成25個熱帶氣旋，其中有8個達超強颱風強度，即格美、姍姍、摩羯、山陀兒 、康妮、銀杏、天兔、萬宜，而且全部都登陸，「造成相當大嘅人命傷亡和財物損失，視乎天文台最終嘅分析，這或會係一個紀錄！」

岑智明指今年在西北太平洋生成25個熱帶氣旋，或創紀錄。（盧翊銘攝）

南海中部至台灣以東海面溫度仍超過攝氏28度 利熱帶氣旋生成

踏入11月中，岑智明指氣候變化令海水溫度升高，有利熱帶氣旋生成和增強，是過去半個月首次在11月同時在西北太平洋出現四個熱帶氣旋的主因。他表示，目前南海中部、菲律賓以東甚至台灣以東海面溫度，仍然超過攝氏28度，比正常高約1至2度。

根據天文台資料，熱帶氣旋通常在海面溫度達攝氏26度或以上的海洋形成，但會否增強除了取決於海面溫度外，海洋的熱帶氣旋潛熱（Tropical Cyclone Heat Potential，簡稱TCHP）往往更為關鍵，TCHP一般用來評估海洋含有的熱能。當TCHP較低，不利熱帶氣旋發展，甚至有機會使其減弱；當TCHP數值較高，暖水層較深厚，熱帶氣旋經過時可吸收更多能量，有利增強或維持強度。

▼11月13日晚上 熱帶氣旋桃芝8號風球前尖沙咀海旁市民遊客迎風▼



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▼11月13日 熱帶氣旋桃芝3號風球下中環天星碼頭▼



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▼11月12日 熱帶氣旋桃芝一號風球生效▼

