萬宜風球｜天文台料港南面380公里掠過　沿岸低窪地區可能水浸

一號風球現正生效。熱帶氣旋萬宜今早（18日）減弱為強烈熱帶風暴，在中午移至本港東南約570公里，天文台預測今晚至明日（19日）上午在本港以南約380公里掠過，天文台表示會視乎萬宜與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估今晚至明日初時是否需要發出3號風球。天文台預測明日離岸風力間中6級、高地達7級，即3號風球風力。



今明兩日正值天文大潮，加上受東北季候風及萬宜的共同影響，天文台預計水位在晚間漲潮時會升得特別高。預料維多利亞港的海水高度會在今晚至明日凌晨上漲至海圖基準面以上約3米，而大澳則上漲至海圖基準面以上約3.3米，個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，提醒市民採取適當預防措施。



強烈熱帶風暴萬宜在11月18日中午12時集結在香港之東南約570公里。(天文台圖片）

▼11月12日 熱帶氣旋桃芝一號風球生效▼



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天文台預測移動路徑圖顯示，萬宜今日大致維持向西北移動，今晚深夜移至本港南面400公里，其後向西移動，在今晚至明日中午前，在本港以南380公里掠過，期間料維持強烈熱帶風暴級別，中心附近最高持續風速為每小時105至110公里。

隨着東北季候風影響，萬宜將迅速減弱，料周三降至熱帶低氣壓，周四降至低壓區並消散。

天文台表示，受萬宜及東北季候風的共同影響，未來一兩日廣東沿岸及南海北部風勢頗大及有雨，天氣顯著較涼，海有湧浪。

天文台預測明日吹北至東北風4至5級，離岸間中6級，高地達7級，海有湧浪，多雲及有幾陣雨，雨勢漸轉頻密；天氣顯著較涼，氣溫介乎攝氏19至23度。周三（20日）吹北至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，多雲及間中有雨，氣溫降至最低18度，最高21度，周四（21日）最低仍只有18度。

天文台今日上午11時半更新九天天氣預報，料明日吹北至東北風4至5級，離岸間中6級，高地達7級。（天文台圖片)

天文台預料另一股達強風程度的東北季候風會在周末期間影響廣東沿岸，該區風勢頗大，預測周六（23日）及周日（24日）吹東至東北風4至5級，離岸間中6級。

▼11月13日 熱帶氣旋桃芝3號風球下中環天星碼頭▼

