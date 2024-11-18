最新失業率升至3.1%　約12萬人失業　就業不足人數少3700人

政府統計處今日（18日）公布，最新失業率上升0.1個百分點至3.1%；就業不足率則由1.2%下跌至1.1%。至於最新失業人數則上升至約12萬人，較今年7至9月的11.9萬人增加約800人。同期就業不足人數則由4.6萬人下跌到最新的約4.2萬人，減少約3700人。



（資料圖片/梁鵬威攝）

政府統計處今日（18日）公布，最新失業率上升0.1個百分點至3.1%；就業不足率則由1.2%下跌至1.1%。至於最新失業人數則上升至約12萬人，較今年7至9月的11.9萬人增加約800人。同期就業不足人數則下跌至約4.2萬人，減少約3,700人。

最新總就業人數為3,707,100人，較上期公布減少3,100人。同期總勞動人口亦由3,830,100人，減少2,200人，至3,827,900人。

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片/廖雁雄攝）

與今年7月至9月比較，今年8至10月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見上升，其中清潔及同類活動業，藝術、娛樂及康樂活動業，以及運輸業有相對明顯的升幅。另一方面，零售業和餐飲服務活動業的失業率輕微回跌。建造業的失業率則保持不變。

就業不足率方面，下跌主要見於建造業，以及貨倉及運輸輔助活動業。

展望將來，孫玉菡表示，隨着經濟繼續增長，勞工市場在短期內應會維持偏緊，儘管各個行業的就業情況或繼續會因其業務表現而有所不同。

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據勞工處數字，今年8月至10月平均每月錄得62,131個來自私營機構的空缺，按年下跌36.7%，較今年7月至9月的平均數字下跌6.2%。