舒適堡結業｜30人到勞工處登記追討欠薪等款項　員工突失業感無奈

舒適堡Physical健身中心宣布即日（6日）起暫時全線結業，有工會呼籲受影響員工到勞工處登記。今午有約30名員工到場登記，追討項目包括代通知金、強積金供款、有薪年假等，惟總數尚待估算。在舒適堡任職七年的員工說，公司結業事前無先兆，突然失業，他亦無奈道「再搵工囉，唔係點先？」



約30名舒適堡員工今日(6日)下午到勞工處登記，追討包括代通知金、強積金供款、有薪年假等。（郭偉强提供）

舒適堡Physical健身中心宣布即日（6日）起暫時全線結業，以待重整新業務。工聯會屬會香港健體專業人員總會、聯同立法會議員郭偉强今午在勞工處東港島辦事處協助舒適堡員工登記。

郭偉强指，今早透過員工群組通知員工來勞工處「集體落案」，有部份員工回覆今日未能出席，但現時已有30位工友。他指，30名工友也有被拖欠薪金，還有代通知金、強積金供款、有薪年假等追討項目，涉及總金額則尚待統計。他又形容，很多工友都是透過今早的聲明才知道公司結業，對消息感突然，也擔心往後的生計。

在舒適堡任職Senior Personal Trainer的馮先生接受傳媒訪問，指公司過去八個月均有拖糧情況，每個月大約遲一星期出糧，其營運不善早有徵兆。他曾就此情況查詢公司高層，得到的回覆卻是公司有心經營下去。（江麗盈攝）

郭偉强又提到，舒適堡在聲明提到「新投資者」，但目前未接觸到舒適堡，未來會嘗試與對方接觸，了解其「重整業務」的方案。不過，他說據工會經驗，即使有「白武士」入場，也不會全部分店無條件延續，呼籲受影響員工盡快到勞工處登記。

香港健體專業人員總會會長李粵閩指，健身行業近年已轉型，有不少小型健身中心出現，惟舒適堡作為全港最大的健身中心，員工也多，料市場要重新吸收這班員工有困難。

總會主席王曉山則指，料受影響員工約760人，呼籲他們盡快到勞工處登記，也鼓勵其他健身中心聘請受影響員工。

約30名舒適堡員工到勞工處登記，追討包括代通知金、強積金供款、有薪年假等。（江麗盈攝）

其中一位到勞工處登記的梁先生於舒適堡已工作七年，現職Senior Trainer。他表示，到勞工處備案是希望追討八月份薪金、查詢其強積金供款情況，及假期和遣散安排。

他指，公司結業沒有先兆，但宣布結業後有大約向員工交代日後工作安排、會否重開等，惟一切金錢安排也沒交代。突然失業，梁先生苦笑：「再搵工囉，唔係點先？」