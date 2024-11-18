旗下小泳手奪銅牌　方力申：夠爭氣　冀優化總會制度令運動員得益

前港隊游泳代表方力申7月炮轟香港游泳總會制度不公，不滿泳總因「泳會級別不夠高」，拒絕其泳會的小泳手參加本地錦標賽。經多番周旋後，泳總通過泳手可用個人身份參加比賽。方力申泳會旗下小泳手，在周末舉行的長池分齡游泳錦標賽10歲或以下男子50米自由泳賽事奪得銅牌，並在所參加的4個賽事，都打破自己個人最佳成績。方力申今日（18日）在社交平台「報喜」，大讚徒弟「夠爭氣」，又期望未來一連串的優化總會制度，最終得益者是運動員本身，同時帶來更多為港爭光的精英，培育另一位奧運游泳獎牌選手。



方力申7月炮轟香港游泳總會制度不公後，成功爭取旗下小泳手參與比賽。（資料圖片／陳順禎攝）

方力申透露其泳會旗下小泳手長池分齡游泳錦標賽4個項目，均打破自己個人最佳成績。(方力申社交網站截圖)

方力申今日在社交平台發文，透露其泳會旗下小泳手，在上周末參加長池分齡游泳錦標賽4個項目，都打破自己個人最佳成績。其中在10歲或以下的50米自由泳組別更獲得銅牌，其餘三項分別取得兩個第五和一個第九名，大讚愛徒「夠爭氣」，又感謝泳會教練的栽培。

方力申表示小泳手以往即使參加普通的比賽都會特別緊張，甚至影響發揮，認為今次比賽讓小泳手上了訓練以來最寶貴的一課，可以提升心理素質，對他日後應付比賽壓力有很大幫助。

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這位前港隊游泳代表又指，錦標賽高手雲集，全部選手都是本港分齡游泳界的「頂流」，期望小泳手可以「遇強越強」，又再次強調參賽資格應由運動員的成績決定，而非他們所屬泳會的級別。

方力申期望接下來一連串的優化總會制度會令運動員成為最終得益者，讓他們能夠找到合適自己的教練和環境訓練。他又提到，香港難得有一個土生土長的何詩蓓，是港人的福氣，期望未來會有更多為港爭光的精英，又寄語同業「一齊努力，為培育香港另一位奧運游泳奬牌選手加油。」