方力申旗下小泳手出戰10歲以下50米自由泳奪銅　再破個人最佳成績

前港隊游泳代表方力申7月炮轟香港游泳總會制度不公，不滿泳總因「泳會級別不夠高」，拒絕其泳會的小泳手參加本地錦標賽。經多番周旋後，泳總通過泳手可用個人身份參加比賽。一連三日（15日至17日）舉行的長池分齡游泳錦標賽，首度有3名泳手以獨立身份作賽。

方力申泳會旗下小泳手，繼昨日（16日）出戰長池分齡游泳錦標賽，在10歲或以下男子100米自由泳賽事中打破個人最佳成績排名第五；今早（17日）再次參賽，並在10歲或以下男子50米自由泳賽事，以30秒74取得第三名、奪得銅牌。



▼11月16日 10歲小泳手出戰100米自由泳 ▼



香港游泳總會由周五（15日）起，一連三日舉行長池分齡錦標賽。前港隊游泳代表方力申旗下泳會的小泳手，今早（17日）在10歲或以下男子50米自由泳賽事，以30秒74取得第三名、奪得銅牌，亦打破其個人最佳成績。

小泳手昨日（16日）早上也有出戰長池分齡游泳錦標賽，在10歲或以下男子100米自由泳賽事中，同樣打破個人最佳成績，排名第五。