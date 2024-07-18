泳總屬會｜方力申冀達標泳手可以泳會名義出賽　王敏超：盡快答覆

前港隊泳手方力申炮轟泳總制度不公事件引起全城熱議，泳總終提出會從三方面改進，包括開放各級屬會成績優異運動員出賽、為三級制屬會設升降級制度、及再改善上訴機制。



方力申今日（17日）在電台節目上形容，昨日與泳總及港協暨奧委會三方會面成功，又指已在會上表達希望達標選手可用屬會名義參賽，泳總在會上指將就建議再作研究。泳總會長王敏超在同一電台節目上表示，不想破壞以往訂下的規矩，會盡快開會商討，盡快答覆。



針對屬會三級制，有部份屬會被指持續數年得0分的評分，王敏超指部份屬會雖已無培訓泳手，但派出很多人手協助舉辦活動或比賽，將會審視評分標準。方力申則指，歡迎泳總加入這些評分標準，不過，他表明，就運動發展應著重培育潛質運動員，希望評分標準中培育人才的比重可佔多。



立法會議員何敬康（左）與方力申（右）7月17日與泳總及港協暨奧委會三方會面。（資料圖片/夏家朗攝）

方力申：泳手以個人身份參賽或感壓力

前港隊泳手方力申炮轟泳總制度不公事件引起全城熱議，他昨日（16日）聯同立法會議員何敬康，與泳總、及港協暨奧委會三方會面。泳總終提出會從三方面改進，包括開放各級屬會成績優異運動員出賽、為三級制屬會設升降級制度、及再改善上訴機制。

方力申今日（17日）在電台節目指，昨日與泳總及港協暨奧委會三方會面成功，又指已在會上表達希望達標選手可用屬會名義參賽，泳總在會上指將就建議再作研究。他解釋，泳手要以「個人身份」參賽或倍感壓力，且其泳會小泳手的家長也不想抹殺教練及泳會付出，希望孩子以屬會身份參賽，「都放寬到咁，點解唔行多一步。」

泳總會長王敏超在同一電台節目上表示，不想破壞以往訂下的規矩，會盡快開會商討，又指如可在兩至三個月準備好已算很快，「想盡快，但有條例不可能抵觸，所以要開會去傾，希望盡快畀到大家答覆 。」

立法會議員何敬康（左）與方力申（右）7月17日與泳總及港協暨奧委會三方會面。（夏家朗攝）

三級制尉會擬設升降制度 方力申冀諮詢業界評分準則

就屬會三級制，在目前評分制下，有部份屬會持續數年得0分，王敏超則在節目上指，部份屬會雖已無培訓泳手，但派出很多人手協助舉辦活動或比賽，將會審視相關評分標準。

方力申則提到，三級制屬會設升降級制度有回應訴求，但機制未多有幾透明、如何評分，仍有待公布。他又指，昨日會面上未談及評分標準，希望泳總未來多諮詢業界意見。

就王敏超指部份0分屬會派出很多人手協助舉辦活動或比賽，方力申指歡迎泳總加入這些評分標準，令其他屬會也知道這些目標。不過，他也表明，在運動發展上，應著重培育潛質運動員，希望評分標準中，培育人才的評分比重可佔多。