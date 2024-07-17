泳總允達標泳手個人名義參賽　方力申：憂有心理壓力倡可代表屬會

前港隊泳手方力申炮轟泳總制度不公事件引起全城熱議，方力申與立法會議員何敬康今日（17日）與香港游泳總會 及港協暨奧委會三方會面。會後泳總承諾開放各級屬會成績優異運動員參賽，並設屬會升降級機制等。



方力申會後表示樂見會面成功，但擔心在眾多屬會代表中，用個人身份參賽，會對泳手造成特別大心理壓力及影響表現，冀可代表屬會參賽。他總結今次風波，認為引起討論是氣氛使然，「唔係因為我講出嚟，主要得到社會關注，就算唔認識體育同識體育都好關注。」



方力申會後表示樂見會面成功，但擔心在眾多屬會代表中用個人身份參賽，會對泳手造成特別大心理壓力及影響表現，冀可代表屬會參賽。（夏家朗攝）

小泳手可用個人身份參加11月15日分齡錦標賽

泳總會長王敏超會面後指會在三方面改進泳總，包括開放各級屬會成績優異運動員出賽，非對今次小泳手特事特辦；為三級制屬會設升降級制度，以再優化上訴機制等。

方力申後會見傳媒，稱獲悉其泳會小泳手可用個人身份參加11月15日舉辦的分齡錦標賽，且若其他競賽屬會有泳手達到標準，也可用個人身份申請參賽，泳總也承諾明年3月會盡快優化此項制度。

方力申會後表示樂見會面成功，但擔心在眾多屬會代表中，用個人身份參賽，會對泳手造成特別大心理壓力及影響表現，冀可代表屬會參賽。（夏家朗攝）

家長希望用屬會身份參賽：不想抹殺教練及泳會付出

問及是否「收貨」，方力申稱有反映意見，指小泳手家長希望用屬會身份參賽，因不想抹殺教練及泳會付出，亦擔心比賽時見到眾多選手以屬會代表參賽，自己則以個人名義參賽，會造成特別大心理壓力及影響表現。他指泳總稱會開會研究，期待在賽事截止報名日期、即10月25日前可獲跟進。

對於事件引起廣泛關注，最終獲得回應，稱方力申今次能引起討論是整體氣氛使然，「唔係因為我講出嚟，主要得到社會關注，就算唔認識體育同識體育都好關注，」，又稱政府投放不少資源，運動漸趨普及化，才令事件得到關注。

立法會議員何敬康（左）與方力申（右）今日（17日）與泳總及港協暨奧委會三方會面。（夏家朗攝）

立法會議員何敬康則形容會面「非常成功」、「非常正面」，包括清晰獲知11月的分齡錦標賽會開放予其他競賽屬會達標選手參賽，泳總也表示歡迎改善三級屬會制，以成績做標準，增加透明度，並處理「殭屍會」等，也提到有討論將資源分配透明化等。