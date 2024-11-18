56歲銀行職員涉4度圖姦前下屬　事主掙扎未成事　休息後再作3嘗試

由內地來港56歲的銀行男職員，涉酒後圖姦同樣來自內地的前女下屬不遂，被控4項企圖強姦罪，案件今（18日）於高等法院開審。控方開案陳詞透露，被告與事主兩人當晚都有喝酒，事主見被告喝醉送他回家，遭被告抱及拉入房，並企圖強姦，惟事主不斷掙扎，加上二人太累，兩人均曾在床邊休息，被告再圖姦3次均未能成功。



被告張進国，56歲。他被控於2021年6月19日，在牛頭角沐寧街2號啟德1號某單位，四度企圖強姦女子X。

被告張進国在高等法院否認4項企圖強姦罪。(黃浩謙攝)

被告曾任事主X的上司

控方開案陳詞透露，女事主X在國內出生，被派到香港一間銀行工作，她於2019年認識任她上司的被告，被告同樣由國內到港工作。翌年，X轉到另一銀行工作。兩人除工作上的接觸，亦有私下聯絡。X曾應邀到被告的住所，和被告一家用膳。

控方指，X與被告由始至終只有工作或朋友關係，沒有任何身體接觸，兩人亦沒有追求對方。

被告以介紹男士給X為名約食飯

於2021年6月18日晚上近凌晨時份，被告相約X到銅鑼灣見面，並稱想介紹一名男士予X認識。X到達時，見到被告和其友人似喝了很多酒，3人不想回家，遂到中環飲酒。

被告稱有珍貴的畫想給X邀X到家

3人飲至約凌晨2時，被告友人先行離開。X擔心被告喝醉，遂坐的士送被告回家。下車時，被告說有一幅珍貴的畫想給X看，邀X到他家。

被告曾咬X的胸及下體

兩人進門後，被告抱住X和將她拉入房，並大力推她到床上，再壓在X身上。X嘗試避開被告，但被告不理會並脫光自己的衣服，親吻X和摸X的身體，更咬X的胸部和下體，繼而脫光X的衣服。為了拖延時間，X叫被告使用避孕套。此外，由於X不斷反抗，被告未能與X性交。

兩人糾纏太累曾在床邊休息

兩人因糾纏而感到疲累，X要求回家被拒，兩人遂在床邊休息。其後被告再3度嘗試強姦X，均因X掙扎而事敗。至早上7時，X才能離開被告的家。

案件編號：HCCC114/2023