瑞典商人酒後強姦及雞姦女傭　不理反抗揚言會付更多錢　判囚7年

瑞典商人與日籍妻子鬧翻，妻子帶同子女返回日本。獨自在港的商人，醉酒回家後強姦及雞姦女傭，女傭不斷反抗，商人卻稱會付更多的錢，事後把1.5萬元存入女傭戶口。商人經審訊被裁定罪成，他堅稱沒有犯案。暫委法官陳政龍今（11日）在高等法院判刑時引述報告指，被告利用性去處理其壓力，又否認犯案，沒有侮意，並淡化案件對女傭的傷害，他的行為是佔女傭「便宜」，違反誠信，更沒有使用安全套，判他監禁7年。



被告EKSTROM Patrik Tobias (許大熊)，36歲。他被控於2022年10月27日，在香港強姦及雞姦X。

被告EKSTROM Patrik Tobias (許大熊)在高等法院被裁定強姦及雞姦罪成，被判囚7年。(黃浩謙攝)

因生意及婚姻問題而承受壓力

法官判刑時引述事主X的創傷報告，指她有創傷後遺症症狀，包括失眠、發惡夢和會回想起事件，但情況已見改善。至於被告的心理和精神科報告則指，被告患上躁鬱症。他自2022年年中起，因生意和婚姻問題，承受壓力並情緒不穩，依賴酒精。

以性處理壓力問題沒有悔意

報告認為，被告以性處理其壓力問題，重犯機會屬中等偏高。報告亦指，被告否認犯案，沒有悔意，淡化本案對X的傷害。法官接納被告於案發時面對多項壓力，其精神狀況和他犯案有關。

女傭居於其家處於弱勢

法官續指，X受僱於被告時是她在港的第一份工作，期間亦和被告同住，處於弱勢。被告違反誠信，「佔便宜」侵犯她。他犯案時曾使用暴力，亦沒有使用安全套。法官認為被告非有預謀下犯案，他的妻帶同子女回日，被告亦處於難時期。考慮以上各因素後，判被告入獄7年。

案發時日籍妻帶同子女離港回日

尼泊爾籍的女傭X，案發時為被告一家的傭工，居於被告石澳的住所。由於被告和日籍妻子關係轉差，妻子於2022年10月帶同子女離港。同日晚上，滿身酒氣的被告返家，表示想和X發生性關係，若X拒絕便會殺死她，又稱事後會付錢。

性侵時揚言會付更多錢

隨後，被告把X拉到主人房，在沒有使用安全套下強姦X，又強行和X肛交等。期間，X不斷明言拒絕，被告則稱：「I love you I will pay you more money.」（我愛你，我會向你付更多錢）。X事後執拾個人物品離開，前往報案。被告同日把1.5萬元存入X的戶口。

案件編號：HCCC272/2023