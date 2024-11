瑞典商人酒後強姦及雞姦女傭　不理反抗揚言會付更多錢　判囚7年

瑞典商人與日籍妻子鬧翻,妻子帶同子女返回日本。獨自在港的商人,醉酒回家後強姦及雞姦女傭,女傭不斷反抗,商人卻稱會付更多的錢,事後把1.5萬元存入女傭戶口。商人經審訊被裁定罪成,他堅稱沒有犯案。暫委法官陳政龍今(11日)在高等法院判刑時引述報告指,被告利用性去處理其壓力,又否認犯案,沒有侮意,並淡化案件對女傭的傷害,他的行為是佔女傭「便宜」,違反誠信,更沒有使用安全套,判他監禁7年。



被告EKSTROM Patrik Tobias (許大熊),36歲。他被控於2022年10月27日,在香港強姦及雞姦X。

被告EKSTROM Patrik Tobias (許大熊)在高等法院被裁定強姦及雞姦罪成,被判囚7年。(黃浩謙攝)

因生意及婚姻問題而承受壓力

法官判刑時引述事主X的創傷報告,指她有創傷後遺症症狀,包括失眠、發惡夢和會回想起事件,但情況已見改善。至於被告的心理和精神科報告則指,被告患上躁鬱症。他自2022年年中起,因生意和婚姻問題,承受壓力並情緒不穩,依賴酒精。

以性處理壓力問題沒有悔意

報告認為,被告以性處理其壓力問題,重犯機會屬中等偏高。報告亦指,被告否認犯案,沒有悔意,淡化本案對X的傷害。法官接納被告於案發時面對多項壓力,其精神狀況和他犯案有關。

女傭居於其家處於弱勢

法官續指,X受僱於被告時是她在港的第一份工作,期間亦和被告同住,處於弱勢。被告違反誠信,「佔便宜」侵犯她。他犯案時曾使用暴力,亦沒有使用安全套。法官認為被告非有預謀下犯案,他的妻帶同子女回日,被告亦處於難時期。考慮以上各因素後,判被告入獄7年。

案發時日籍妻帶同子女離港回日

尼泊爾籍的女傭X,案發時為被告一家的傭工,居於被告石澳的住所。由於被告和日籍妻子關係轉差,妻子於2022年10月帶同子女離港。同日晚上,滿身酒氣的被告返家,表示想和X發生性關係,若X拒絕便會殺死她,又稱事後會付錢。

性侵時揚言會付更多錢

隨後,被告把X拉到主人房,在沒有使用安全套下強姦X,又強行和X肛交等。期間,X不斷明言拒絕,被告則稱:「I love you I will pay you more money.」(我愛你,我會向你付更多錢)。X事後執拾個人物品離開,前往報案。被告同日把1.5萬元存入X的戶口。

案件編號:HCCC272/2023