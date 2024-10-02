邊拿手機看色情片邊姦智障女　清潔工認看咸片成癮　囚5年4月

患有思覺調失調的清潔工在復康中心認識抑鬱及智障女子，他邀約女方到其家聊天時，涉嫌把她強姦，期間男方因未能射精，取出手機邊看色情片邊繼續姦，但仍未能完事，直至女方稱疲倦才停止。清潔工被捕後向警方直認有性侵事主，並自認看色情片成癮。他今（2日）在高等法院承認一項強姦罪，法官判刑時指，被告在案中非不射精，而是不能射精，指他未有使用安全套屬加刑因素，判他監禁5年4個月。



被告為江華根，30歲，兼職清潔工人。他承認於2022年11月3日，強姦女子X(案發時23歲）。

被告江華根在高等法院承認一項強姦罪被判囚5年4月。(黃浩謙攝)

事主X有創傷後遺症

法官判刑時引述事主X的報告，她於12歲時被診斷屬輕度智障。她有創傷後遺症，感到羞恥和驚恐，避免和異性接觸，或扭曲其性觀念。法官續指，案中有多項加刑因素，包括X有精神問題、被告曾觀看色情影片及未有使用安全套等。

被告聊天期間突提出想性交

案情指， X患有抑鬱症，被告則患有思覺失調，兩人因出席復康中心的活動而認識，並會定期見面。案發當日被告邀請下X到他家，兩人初時只是聊天，被告其後突表示想和X性交，要求她脫去下身衣物，X因害怕被告會攻擊或責罵她，在不情願地脫掉下身衣物，之後曾推被告肩膀以表示不同意性交，惟被告未有理會。

被告邊用手機看色情片邊強姦

被告其後要求X坐在他身上，在未有使用安全套的情況下與X性交，並觸碰X的胸部，惟期間被告自稱未能射精，要看色情影片，他便取出手機，邊看色情影片邊繼續強姦X，X再度試圖推開被告，但被告未有理會，直到X表示疲累，被告才失落地停止，並表示他需要服藥。

被捕稱對色情影片內容成癮

X當晚即向男友透露事件，翌日早上，X在母親陪同下會見社工並報警。被告被捕後承認犯案，警誡下稱案發時他有提出要求與X性交，因為他對色情影片的內容成癮。

案件編號：HCCC138/2024