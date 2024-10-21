點心師姦女兼性侵　反指女兒如淫娃　官斥抿滅天良禽獸不如囚17年

點心師傅在親生女兒10歲首度強姦她，之後續有迫她口交等行為，女事主更稱，曾在放學回家遭父掀起校裙強姦，她後來亦放棄反抗，女怕影響父母婚才未揭發，至長大後才揭發事件。被告早前經審訊後被裁定強姦、亂倫及非禮等10罪成，法官郭啟安今（21日）在高等法院判刑時斥被告抿滅天良，犯罪情況一次比一次嚴重，無悔意之餘，又抹黑女兒是淫娃，更在求情信稱他為家庭付出一生，郭官直斥被告厚顏無恥，連禽獸都不如，判他入獄17年。



被告與妻因本案已離婚

被告KKW（60歲，點心師傅）被控2項強姦、1項亂倫、1項企圖亂倫、3項非禮及3項向16歲或以下兒童作出猥褻行為罪。案發於2010年至2013年間，事主X當時介乎10至13歲。庭上透露，被告和妻子因本案已離婚。

被告KKW因強姦、非禮及亂倫親女，在高等法院判囚17年。(黃浩謙攝)

事主X曾萌跳樓輕生念頭

法官先引述X的創傷報告，指她被性侵後，已情緒低落，升中後常哭泣和失眠，覺得自己不完整，一度萌生跳樓輕生的念頭，亦曾經自殘。此外，她自責軟弱，未能阻止被告的性侵行為。

X心理受創需長期接受輔導

報告續指，X有創傷後遺症的症狀，包括自我形象低落和感羞恥。自事件被揭發後，其症狀已有改善，但X知悉需出庭作供後，感到不安，曾想過撤控。她對被告欠悔意感憤怒，望法官判處被告一個較長的刑期。因X的心理創傷，報告建議她接受長期的心理輔導。

被告性觀念歪曲道德標準令人關注

法官又引述被告的心理報告，報告指他對罪責採取迴避的態度。被告的性觀念歪曲，其道德標準亦令人關注。

用女兒彌補和妻子婚姻生活的不協調

法官判刑時斥父親蹂躪親生女兒令人難以置信，他視女兒為發洩性慾的工具，以彌補和妻子婚姻生活的不協調，又指被告沒有底線，犯案一次比一次嚴重，在案中沒有使用安全套亦屬加刑因素。X滿12歲後，被告因擔心女兒懷孕，才停止侵犯對方。法官形容本案令人髮指，斥責被告連禽獸都不如，抿滅天良。事件令X留下不可磨滅的烙印，影響她與異性發生親密關係。

眾叛親離屬咎由自取

法官又指，被告在案中把天真的X抺黑為淫娃蕩婦，指她對性好奇。被告從未向X表達歉意，沒有悔意之餘，在求情信更稱他對家庭付出一生，法官斥責被告厚顏無恥，反指他現時眾叛親離，屬咎由自取，最終就10罪判被告監禁17年。

事主10歲時首被強姦

事主X於審訊時透露，她於2010年即10歲時首度遭性侵。當時她在家中玩耍，突遭被告揹她入睡房強姦。其後被告又在晚上走入睡房強姦X，並在她叫痛時說：「一陣就唔痛架喇。」此外，被告曾要求X替他口交，X覺得髒遂用保鮮袋套住被告下體，惟被告拿走保鮮袋，按著X的頭部迫他直接口交。她之後亦多次被父性侵，包括放學回家遭父掀起校裙強姦，她後來亦棄爭扎。她指被告在她約12歲後，因怕她會懷孕而沒再性侵她。

怕父母離婚而無告訴任何人

X稱她因擔心揭發事件會令父母離婚，因此未有將事件告訴他人，惟升中後常會哭泣，開始反思為何仍覺得痛。直至後來她留意到父母關係轉差，意識到家庭對於父母來說不太重要，才向母親透露遭被告侵犯，並決定報警。

案件編號：HCCC48/2022