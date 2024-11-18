空手道3選手向總會索償　羅展鵬否認高峰已過　稱轉職至無暇訓練

空手道運動員羅展鵬與另兩人向空手道總會索償案續審，羅展鵬今午(18日)續在高等法院作供，代表總會的律師盤問時指，羅在體院時的成績下降，質疑羅的高峰已過，故體院教練建議他先參加初級培訓班。羅不同意說法，並稱因他在冷凍期的4個月未能到海外比賽，加上他後來轉任健身教練，沒有時間出席培訓，最後報了名參加的本地賽都沒有出席。



三名原告：羅展鵬、羅心汶和由父親舒展鵬代表的舒晴，被告為中國香港空手道總會有限公司（下稱總會）。三名原告分別索償約230萬、30萬和15萬元。

羅展鵬稱他失去精英運動員資格後，失去體院的強大支持，影響他的人生。(朱棨新攝)

原告羅展鵬聲稱遭香港空手道協會及另一拳會開除會籍，令他失去資助。（資料圖片）

羅於2015年被舊道場通知被終止會籍

根據總會政策，接受體院精英訓練資助的空手道運動員若轉換「道場」，需暫停其體院訓練4個月（即冷凍期）。4個月後，該運動員需重新申請成為體院的精英運動員。羅展鵬於2015年5月收到舊「道場」通知，終止其會籍。他最終轉至新「道場」，並因此需接受4個月冷凍期。惟他指他非主動轉換「道場」，認為此該政策並不適用於他。

總會律師質疑羅的高峰已過

代表總會的大律師下午盤問羅時，讀出羅為精英體育員時，體院定期對他的評估，分數介乎1至5分，以5分最高。其中2012至2013年的評估，羅均獲得4及5分，惟分數在之後的年份下跌。總會指，以體院角度而言，羅高峰已過，羅庭上表示不同意。

羅稱因冷凍期沒有到海外比賽

律師續指，因羅於2015年轉換「道場」而失去精英運動員身份。他其後申請回復其身份，體院於2016年作出判定。當時體院的教練指羅應申請初級培訓班。羅解釋，他於2015年接受4個月冷凍期，沒有參與海外比賽，因此體院的教練有此結論。

任健身教練無暇出席培訓班

羅透露，之後任健身教練，無時間出席初級培訓班。另他於2017年報名參加本地的公開賽，但最終缺席。他解釋，任健身教練時由低做起，一星期六天工作，每天工作11小時，為生計無法出席培訓班。

因訓練不足而缺席公開賽

他形容，空手道當時對他而言，屬於奢侈。他的師兄弟知道他曾是精英運動員，之後轉做健身教練，他沒有時間和他們訓練。因訓練不足，他最終缺席已報名的公開賽。

案件編號：HCA 529/2017、HCA 987、988/2019