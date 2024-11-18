加電費｜據悉兩電明年淨電價加約1% 高於5年發展計劃預期
撰文：何瑞芬
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兩電明日（19日）將在立法會環境事務委員會交代明年電費調整幅度，據兩電之前公布的5年發展計劃，原預計中電及港燈明年淨電價分別有0.8%及0.7%加幅。消息指，經最新檢討，預計兩電明年淨電價將加約1%，即較原來計劃預計有少許增加。
現時電費是由基本電費及燃料調整費組成，兩者相加即為淨電價。根據兩電去年公布的2024至2028年年發展計劃，中電及港燈基本電費將分別上反3.8%及3.9%，其中中電預計明年基本電費加至100.3仙，計燃料費43.7仙後，淨電價為每度電144仙，即較今年初加約0.8%。
港燈發展計劃中，預料明年基本電費加至124.2仙，燃料費則為42.5仙，兩者相加即平均淨電價為每度電166.7仙，較今年初加約0.7%。
兩電每年須到立法會環境事務委員會交代明年電費調整幅度，明年加幅將於明日公布。消息指，兩年經過微調後，預計兩電明年淨電價將加約1%，即較原來計劃預計的0.8%及0.7%有少許增加。
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